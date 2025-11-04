Decizia a fost luată în urma aplicării unei hotărâri a Curții Constituționale, care vizează prescripția răspunderii penale. Ionuț Costea a executat doar câteva luni din pedeapsa primită, în timp ce Sebastian Vlădescu a petrecut în detenție puțin peste doi ani din condamnarea de șapte ani și patru luni.

Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a invocat în motivare Decizia nr. 50/2025 a Curții Constituționale, prin care s-a reafirmat principiul potrivit căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la justiție.

Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, a fost extrădat și adus în România în luna iunie 2025, după ce fusese dat în urmărire internațională. El se ascundea în Turcia, în urma condamnării definitive la șase ani de închisoare pentru luare de mită, pronunțată în urmă cu doi ani.

Amintim că Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe din partea Partidului Național Liberal, a fost condamnat definitiv în mai 2023 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șapte ani și patru luni de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată pentru infracțiunea de luare de mită într-un dosar de corupție legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată București-Constanța.

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, a explicat Victor Alistar, purtător de cuvânt al ÎCCJ.

După pronunțarea deciziei, Sebastian Vlădescu s-a predat autorităților chiar în ziua condamnării. El a executat puțin peste doi ani din pedeapsa totală de șapte ani și patru luni, fiind eliberat în urma aplicării aceleiași decizii a Curții Constituționale privind prescripția răspunderii penale.