Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis un recurs în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București. Instanța supremă a stabilit că, atunci când sunt acordate despăgubiri materiale și sau morale pentru o faptă ilicită, dobânda legală penalizatoare aferentă se calculează începând cu data producerii prejudiciului.

Hotărârea vizează inclusiv situațiile în care fapta ilicită nu este prevăzută ca infracțiune. ÎCCJ a precizat că regula se aplică indiferent dacă fapta este sau nu infracțiune, ceea ce extinde efectele deciziei asupra tuturor litigiilor de răspundere civilă delictuală.

Dobânda legală penalizatoare este dobânda datorată pentru neplata la scadență a unei obligații bănești, potrivit art. 1 alin. 3 din OG nr. 13/2011. Decizia ÎCCJ stabilește clar momentul de la care se consideră că întârzierea produce efecte în cazul despăgubirilor pentru fapte ilicite.

În practică, instanțele aplicau soluții diferite. Unele calculau dobânda de la data introducerii cererii de chemare în judecată, altele de la constituirea ca parte civilă sau de la pronunțarea hotărârii. Alte instanțe stabileau dobânda de la data producerii prejudiciului.

Rolul recursului în interesul legii este tocmai acela de a unifica jurisprudența. Înalta Curte a optat pentru soluția care leagă dobânda de momentul în care paguba s-a produs.

Raționamentul instanței pornește de la regulile din procesul penal privind latura civilă. Acțiunea civilă exercitată în procesul penal are ca obiect atragerea răspunderii civile delictuale, iar repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile, conform art. 19 alin. 1 și 5 din Codul de procedură penală.

În dreptul civil, dreptul la reparație se naște din ziua cauzării prejudiciului, potrivit art. 1381 alin. 2 Cod civil. De asemenea, la stabilirea despăgubirii se are în vedere, ca regulă, data producerii prejudiciului, potrivit art. 1386 alin. 2 Cod civil.

Un element esențial este regimul întârzierii de drept. Codul civil prevede că debitorul este de drept în întârziere atunci când obligația se naște din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale, conform art. 1523 alin. 2 lit. e. În acest context, dobânda ca daune moratorii este legată de scadență și de neplata la timp, potrivit art. 1535 alin. 1 Cod civil.

Concret, persoanele care obțin despăgubiri pentru accidente, agresiuni, distrugeri sau alte fapte ilicite pot primi, pe lângă suma stabilită de instanță, și dobânda legală penalizatoare calculată din ziua evenimentului prejudiciabil. În cauzele care se judecă pe durate mari, acest aspect poate majora semnificativ suma totală de plată.

Decizia are relevanță și pentru despăgubirile morale. ÎCCJ a menționat expres despăgubirile materiale și sau morale, eliminând abordările în care dobânda era calculată doar de la data hotărârii pe motiv că dauna morală este cuantificată la final.

Înalta Curte a subliniat caracterul obligatoriu al dezlegării. Potrivit art. 474 alin. 4 Cod procedură penală, soluția din recursul în interesul legii devine obligatorie pentru instanțe de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Codul de procedură penală arată că decizia se pronunță numai în interesul legii și nu produce efecte asupra hotărârilor deja examinate sau asupra situației părților din acele procese. Regula va ghida practica instanțelor pentru cauzele viitoare și pentru cele în curs, în măsura aplicării la momentul judecății, din momentul publicării în Monitorul Oficial.