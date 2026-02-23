Senatul României a adoptat propunerea legislativă care simplifică regulile privind numele de familie după divorț. Conform noii reglementări, fiecare fost soț poate alege fie să păstreze numele dobândit în timpul căsătoriei, fie să revină la numele anterior.

Dacă persoana nu își exprimă explicit opțiunea, va păstra automat numele purtat în timpul căsătoriei.

Pollyanna Hangan, deputată USR și unul dintre inițiatori, a declarat că proiectul a fost inițiat având în vedere situația mamelor care, pe lângă dificultatea divorțului, nu ar trebui să suporte și pierderea numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața profesională. Ea a afirmat că identitatea nu se rescrie printr-o formalitate și că legea poate aduce continuitate și mai puțină birocrație.

„Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi”, declară deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatorii modificării legislative.

La rândul său, Iulian Lorincz, deputat USR de Diaspora, a arătat că inițiativa elimină o procedură considerată învechită și care poate genera dificultăți suplimentare pentru românii din străinătate. Potrivit acestuia, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe state, costuri și timp pierdut.

„Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale. Să nu uităm că pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri”, declară deputatul USR Iulian Lorincz, unul dintre inițiatori.

Proiectul este co-inițiat și de Alina Gorghiu, deputată PNL.

În forma actuală, Codul civil al României prevede că păstrarea numelui din timpul căsătoriei este posibilă doar cu acordul celuilalt soț. În lipsa acestui acord, persoana trebuie să demonstreze în instanță motive temeinice pentru menținerea numelui.

Procedura presupune timp și costuri suplimentare. De asemenea, în cazul divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului, este necesar consensul cu privire la numele purtat după divorț.

Noua reglementare permite fiecărui fost soț să decidă pentru sine, fără a depinde de acordul celeilalte părți. Inițiatorii susțin că astfel se evită blocaje sau presiuni emoționale și se reduc formalitățile administrative legate de schimbarea actelor, actualizarea conturilor sau modificarea documentelor profesionale.

Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, care este for decizional.