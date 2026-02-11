Această schimbare ar simplifica semnificativ divorțul la notar, inclusiv pentru cuplurile care au copii minori. În prezent, dacă soții nu se înțeleg asupra numelui, divorțul trebuie să fie pronunțat de instanță.

Dacă proiectul va fi adoptat, notarul ar putea pronunța divorțul chiar și în cazul părinților cu copii sub 18 ani, atâta timp cât aceștia cad de acord asupra celorlalte aspecte legate de custodia comună, inclusiv locuința copiilor, pensia de întreținere și programul de vizitare.

Această inițiativă legislativă urmărește să reducă birocrația și să ofere cuplurilor mai multă autonomie în procesul de divorț, păstrând totodată protecția drepturilor copiilor.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis Ministerului Justiției un set de propuneri legislative menite să reducă numărul dosarelor considerate simple sau repetitive din instanțe.

CSM susține că instanțele sunt suprasolicitate de astfel de cauze, ceea ce blochează activitatea și întârzie soluționarea proceselor mai complexe.

O propunere esențială vizează eliminarea divorțului prin acord din competența instanțelor. Conform proiectului, aceste cazuri nu ar mai fi judecate în instanță, urmând să fie soluționate doar prin proceduri administrative sau notariale. CSM subliniază că astfel de dosare reprezintă un volum important din activitatea instanțelor, deși nu implică litigii complicate.

Mutarea lor în afara sistemului judiciar ar permite judecătorilor să se concentreze asupra cauzelor cu un grad mai mare de dificultate.

De asemenea, pachetul de modificări prevede și scoaterea din instanțe a dosarelor privind dizolvarea și radierea de drept a societăților. În aceeași categorie intră și o parte dintre cererile legate de asociații și fundații.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că aceste proceduri pot fi gestionate prin mecanisme administrative, fără a mai fi necesară intervenția unui judecător, reducând astfel numărul de dosare aflate pe rol.

O altă schimbare importantă vizează plângerile împotriva amenzilor, în special cele rutiere. CSM propune ca depunerea unei plângeri să nu mai suspende automat executarea sancțiunii.