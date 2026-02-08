Superstiții de Valentine’s Day: Cum să atragi iubirea și norocul în dragoste în viața ta?

Pe 13 februarie, ajunul Zilei Îndrăgostiților, tradițiile populare spun că poți face mici ritualuri care să-ți „prezică” viitorul în dragoste sau să atragă norocul în viața ta. De la vise profetice la semne din natură, obiceiurile sunt diverse, fiecare aducând un strop de magie în viața sentimentală.

Un obicei străvechi spune că fetele necăsătorite ar trebui să mănânce ouă cu sare înainte de culcare. Se crede că această combinație „saturează” corpul și mintea, pregătind scena pentru vise intense în care poate apărea viitorul iubit.

Un joc simbolic implică răsucirea unei tulpini de măr în timp ce rostești numele potențialilor parteneri. Cel al cărui nume se va rosti exact când tulpina se rupe este considerat viitorul partener. Mărul, simbol al fertilității, devine astfel un „mesager” al iubirii.

O tradiție veche spune că mersul la nouă fântâni sau izvoare pentru a aduna apă și oferirea ei persoanei dragi poate trezi sentimente mai puternice între voi doi.

Aprinderea unui chibrit și observarea direcției în care cade sau se stinge ar putea indica sensul din care va apărea viitorul iubit.

De asemenea, prima pasăre observată spre seară poate prezice norocul în dragoste:

Porumbel: dragoste necondiționată;

Lebăda: iubire profundă;

Ciocănitoare: bogăție și noroc material;

Vrabie: dragoste simplă și sinceră;

Bufniță: avertisment, reflectă asupra relațiilor tale;

Cuc: numărul cântecelor cucului poate prezice anii până la căsătorie.

În tradițiile victoriene, fetele singure mergeau la cimitire sau biserici la miezul nopții și alergau de 12 ori în jurul clădirii. Se credea că astfel ar putea primi viziuni despre viitorul soț.

Rozmarinul plasat sub pernă era folosit în Europa de Nord pentru a inspira vise despre viitorul partener. Cinci frunze de dafin sub pernă erau un „talismane” pentru vise vizionare despre iubire. De asemenea, un șirag din flori pus sub pernă adună energie pozitivă și atrage iubirea.

Pe 14 februarie, se spune că prima pasăre observată dimineața poate dezvălui indicii despre viitorul soț sau soție:

Vrabie: Viitorul partener poate avea un stil de viață simplu sau resurse financiare modeste.

Pițigoi: Semn al norocului și al unei relații stabile și prospere.

Mierlă: Persoană serioasă, devotată și responsabilă.

Porumbel: Dacă zboară în grup, simbolizează o căsnicie fericită și armonioasă.

Bufniță sau ciocănitoare: Apariția lor sugerează că vei rămâne necăsătorit/necăsătorită.

În această zi, purtarea roșului este considerată un talisman al iubirii. Mai mult, dacă introduci un trifoi cu patru foi în pantof, tradiția spune că vei avea noroc în dragoste.

Dacă găsești o mănușă fără pereche, „jumătatea ta” este undeva și veți întâlni curând.

În schimb, există și obiceiuri legate de mesaje: se considera că nu e bine să-ți semnezi propria felicitare pentru persoana iubită. Numele tău înscris direct era văzut ca un gest prea grăbit, chiar aducător de ghinion. În schimb, era recomandat să lași destinul să dezvăluie treptat sentimentele, de exemplu prin simboluri sau mesaje criptice.