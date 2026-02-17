Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii și a tineretului, respectând superstițiile și obiceiurile străvechi. Tradițiile românești ne spun că fetele și băieții adună primele flori de primăvară și se sărută, iar cine nu se sărută în această zi riscă să rămână singur tot anul.

Ba mai mult, băieții care nu întâlnesc fete de Dragobete vor avea ghinion în iubire.

Un alt obicei interesant implică ascultarea păsărilor. Fetele nemăritate care aud cucuveaua pot atrage mai ușor iubirea în viața lor.

Dacă în ziua de Dragobete ploua, se spunea că va ploua cu iubire tot anul.

Tot pentru a stimula iubirea, se purta culoarea roșie, simbol al pasiunii. Fetele obișnuiau, de asemenea, să se spele cu zăpada rămasă pentru frumusețe și noroc în dragoste, zăpada fiind considerată un element purificator.

Un ritual special este cel cu sare, miere și „apa de zână”. Fetele adunau zăpada și o topeau, obținând „apa de zână”, considerată magică.

Uneori, se adăuga sare și miere într-un vas încălzit, iar mixtura era folosită pentru descântece și stropiri ritualice, menite să sporească atracția și frumusețea fetei. În acest context, sarea simboliza protecția, mierea dulceața iubirii, iar apa de zână reprezenta forțele supranaturale feminine.

Tradițiile românești mai includeau ceaiul de vișin, infuzia din crenguțe de vișin fiind văzută ca revigorantă și simbol al primăverii și al trezirii sentimentelor.

Preparatele din semințe, precum turtele cu șulfă sau trăsniței, erau menite să stârnească visarea viitorul soț. Floarea lăsată sub prag peste noapte sau busuiocul pus sub pernă aveau rolul de a atrage iubirea și de a ajuta fetele să-și întâlnească ursitul în vis.

Legenda plantei Năvalnic spune că Dragobete a fost transformat într-o plantă magică, considerată a atrage iubirea și pasiunea. Planta se culegea dimineața devreme și se purta aproape de corp sau se ascundea sub pernă ori la icoană pentru a spori șansele de iubire.

Alte obiceiuri includ împodobirea pomilor cu șnururi roșii și albe pentru a „lega” dragostea pentru anul nou și păstrarea florilor de Dragobete — ghioceii și viorelele culese se păstrau până la Sânziene (24 iunie) pentru a proteja iubirea și a aduce noroc.