În Filipine, oamenii evită roșul, auriul și argintiul de Revelion. În noaptea dintre ei, filipinezii se îmbracă în buline pentru a avea noroc în dragoste.

Italienii, în schimb, poartă lenjeria roșie. La polul opus, portughezii poartă lenjerie albastră pentru a avea parte de o poveste de dragoste ca-n telenovele în anul care vine.

În Belgia, amorezii scriu pe o bucățică de hârtie numele persoanei iubite și o țin în buzunar la miezul nopții pentru a-și întări relația.

Suedezii mănâncă migdale dulci în noaptea dintre ei pentru a atrage noroc marital.

În Cehia, oamenii taie un măr și examinează semințele: dacă formează o stea, anul ce vine va fi plin de noroc în dragoste.

Lituanienii joacă un mic joc de predicție a viitorului: pe farfurii (acoperite) se pun chei (de casă, de mașină), bani, inele și apă, iar cine nimerește inelul se va căsători în noul an.

În Croația, se crede că dacă primul bărbat pe care-l vezi după miezul nopții este necăsătorit vei avea noroc în dragoste.

Scoțienii primesc musafiri după miezul nopții. Primul musafir trebuie să fie un bărbat cu păr închis la culoare dacă vor să aibă noroc în dragoste.

În Slovacia, turnarea cerii în apă dezvăluie viitorul amoros: dacă forma obținută seamănă cu un inel, vei avea parte de dragoste în noul an.

Olandezii dansează cu ochii închiși, imaginându-și persoana iubită, sperând la o întâlnire neașteptată.

În Coreea de Sud, oamenii merg să vadă primul răsărit al anului pentru a atrage noroc și a-și reînnoi destinele.

Ecuadorienii ard fotografiile cu fostele relații pentru a începe anul nou fără poveri emoționale, în timp ce brazilienii oferă flori albe Zeiței Iemanjá pentru a avea noroc în dragoste (aruncă florile albe în valurile mării).

În Bosnia și Herțegovina, oamenii ascultă melodii Sevdalinka pentru a-și întări relații amoroase.

Polonezele necăsătorite ascultă pașii de afară după miezul nopții pentru a descoperi de unde va veni viitorul soț, iar danezii sparg farfurii în fața ușii persoanei dragi pentru a întări legăturile cu acestea.

În Franța, mersul invers pe stradă la miezul nopții „reamestecă destinele”, inclusiv pe cele amoroase.

Slovenii se privesc în oglindă (oglinda trebuie îndreptată spre est) pentru a afla cum va arăta viitorul partener.

În Belarus, oamenii agață noduri de ață roșie la ușa de la intrare pentru a-și lega inimile de cele ale unor persoane bune.

În Irlanda, persoanele necăsătorite își pun vâsc sub pernă pentru a-și visa ursitul/ursita, iar în România se pune busuioc sub pernă.

Ungaria are un ritual simplu: un pahar cu apă rece sub pat timp de cinci minute atrage iubirea pură.

În Vatican, credincioșii trec prin Ușa Sfântă într-un an jubiliar, considerând că acest gest purifică și deschide inima pentru iubire în anul care vine.