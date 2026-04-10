BERBEC S-ar putea ca mediul în care te afli să te ostenească ceva mai mult decât de obicei, dar s-ar găsi o mângâiere în faptul că ai putea reuși să te veselești copios, aproape ca în anii adolescenței. Poziția planetei Venus ar indica prietenii noi și petreceri reușite, așa că n-ar fi rău să dai câteva telefoane ca să vezi încotro te poți îndrepta. Se poate să primești și scurte vești neașteptate de la neamuri sau de la cei din jur. Când vei merge să iei Lumina alături de prieteni, poți simți cum toată oboseala zilei se risipește în fața flăcării sfinte.

TAUR Truda considerabilă pe care ai depus-o cu atâta grijă și acuratețe și-ar găsi răsplata începând chiar cu această sâmbătă. S-ar părea că ești calm și bine dispus, iar rânduiala ta de weekend ar rămâne neclintită. Ți-ai respecta cu mare sfințenie tabieturile de sâmbătă, semn că ai găsit echilibrul pe care îl căutai. În noaptea Învierii cel mai probabil sta la slujbă cu demnitatea omului care și-a făcut datoria față de sine și față de cer, savurând tăcerea sfințită ca pe o încununare a efortului tău.

GEMENI Ar putea fi recomandabil să dai dovadă de mult calm și optimism, mai ales în legăturile cu familia și cu cei dragi. S-ar putea să filosofezi că viața este ca un supermarket unde ai de unde alege, dar nu găsești întocmai ce ai nevoie. Dacă te-ai simți cumva zdrobit de refuzurile prietenilor, n-ar trebui să-ți irosești energia încercând să demonstrezi că dreptatea e de partea ta. În noaptea Învierii, în loc să cauți „oferte” spirituale, primește Lumina cu o inimă simplă, lăsând vorbele deoparte în fața tainei sfinte.

RAC S-ar părea că ai știi să-ți exprimi dorințele într-un mod cât se poate de clar și precis. Cu o diplomație deosebită, ai putea profita de ocazie ca să adopți o înfățișare stilată, care să ți se potrivească mănușă. Deși îți plac lucrurile de calitate, ai știi să alegi haine potrivite pentru orice buzunar. De Înviere ai putea merge la biserică primenit în haine noi, dar ai grijă ca și sufletul să fie la fel de gătit pentru marea sărbătoare a spiritului.

LEU Ar putea fi liniștitor să simți că deții controlul asupra situației, dar dacă vei căuta prea mult această putere, s-ar putea să excluzi neprevăzutul care ți-ar putea aduce mai multă mulțumire. Nu ar trebui să forțezi nimic, căci nu ți-ar lipsi imaginația de a lansa proiecte noi și de a te rupe de rutină. Îndrăzneala de a lua inițiative ar veni de la sine dacă ai avea încredere. Lasă controlul deoparte la miezul nopții și lasă-te surprins de miracolul Luminii; e cel mai frumos neprevăzut pe care-l poți trăi.

FECIOARĂ Pentru clipele de relaxare, ai prefera să fii înconjurat de prietenii tăi de o viață. Ți-ar plăcea să-i primești în cuibul tău confortabil, să le gătești o masă bună și să discutați despre cărți sau filme. O situație sentimentală s-ar putea să devină interesantă și constructivă, încălzindu-ți inima. Tot ce ai avea de făcut ar fi să ai grijă de aceste relații emoționale. După ce vei lua Lumina, masa pregătită cu trudă va deveni locul unde se vor lega amintiri sfinte între prieteni.

BALANŢĂ Conjunctura astrală ar putea indica faptul că domeniul avantajat în acest weekend pare să fie cel sentimental. S-ar putea să ai noroc în dragoste și chiar să te împaci cu cineva drag, dacă este cazul. Mesajul stelelor pare să fie să încerci să dai dovadă de tenacitate și de consistență în tot ce întreprinzi. Distracția ar fi pe măsura dorinței tale, fie că e vorba de o petrecere sau de o adunare între oameni cu aceleași interese. De Înviere, drumul spre casă cu lumânarea aprinsă, alături de persoana iubită, ar putea fi cea mai senină dovadă a norocului tău sentimental.

SCORPION Atmosfera s-ar putea arăta destul de liniștită și totuși plină de vigoare. Ai putea primi, în sfârșit, răspunsurile așteptate și ai putea descoperi obiective noi și motivante. Ar putea fi momentul potrivit să organizezi mici plăceri pentru tine și pentru cei dragi, poate o vizită într-un loc nou. În tăcerea nopții sfinte de Înviere, poți găsi acele răspunsuri lăuntrice pe care nicio distracție nu ți le-ar putea oferi, privind spre flacăra curată.

SĂGETĂTOR Rutina ta de sâmbătă s-ar putea arăta plăcută și motivantă, primind semne de stimă de la cei dragi, care ți-ar încălzi inima. Totuși, s-ar putea să-ți fie greu să rămâi concentrat, căci impulsurile te-ar putea împiedica să-ți măsori eforturile, ceea ce te-ar putea epuiza. O zi liberă ar veni la momentul cel mai potrivit. În noaptea Învierii, zâmbetele celor de un sânge cu tine, la biserică, îți pot da energia mecesară să treci peste oboseala acumulată.

CAPRICORN Generozitatea ta te-ar putea conduce spre o candoare prea mare, dar trebuie să știi că nu toată lumea este bine intenționată. Ar fi bine să te aperi un pic și să nu-ți consumi prea mult din timpul și energia ta. Dacă reușești să-ți strunești impulsivitatea, ai putea reuși să stăpânești și situațiile mai încurcate. Realismul tău zodiacal te-ar ajuta să găsești soluțiile cele mai nimerite. În noaptea Învierii poți păzi flacăra lumânării cu aceeași grijă cu care îți rânduiești și viața, dând dovadă de o statornicie rară.

VĂRSĂTOR S-ar putea să primești un mic supliment financiar care ar putea fi cât se poate de binevenit. Cel mai probabil ai plănuit ziua cu calm, beneficiind de o conjunctură astrologică favorabilă. Norocul s-ar părea că e de partea ta, iar siguranța ta poate fi în centrul preocupărilor. Indecizia ar putea veni dintr-o epuizare psihică, semn că ai nevoie de revigorare și relaxare. Lumina sfântă ar putea fi exact balsamul de care mintea ta ostenită are nevoie pentru a-și recăpăta limpezimea și direcția.

PEŞTI Ideile tale ar putea deveni mai clare pentru a-ți îmbunătăți stilul de viață. Ai putea avea ocazia să fii mândru de strategiile tale iscusite. O pauză în contact cu natura te-ar putea revigora atât la trup, cât și la minte. Nu te lăsa depășit de evenimente și cere ajutorul unui prieten dacă simți că întrebările te copleșesc. În noaptea Învierii poți simți cum totul se primenește odată cu chemarea preotului; e timpul să lași întrebările și să primești renașterea sufletească.