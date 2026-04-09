BERBEC Astrele arată o zi în care cei din jur s-ar putea dovedi sensibili, dar plini de bunăvoință, la fel ca tine. În această zi de vineri, ar putea fi recomandabil să navighezi cu grijă printre stările de spirit pentru a păstra armonia în neam și a evita orice tulburare. Ar fi de dorit să cauți planuri de rezervă și să te ferești cu tot dinadinsul de persoanele negativiste care îți pot umbri liniștea cu vești triste sau descurajări. Poate că în drum spre biserică, pentru a trece pe sub Sfântul Epitaf, vei găsi acea tihnă care să-ți stabilizeze sufletul și să-ți dea optimismul necesar.

TAUR Stelele îți șoptesc că pare să fie o zi frumoasă, numai bună pentru puțin romantism sau pentru a te bucura de liniștea căminului în zi de sărbătoare. Oamenii s-ar putea arăta deosebit de binevoitori față de tine, fiind vrăjiți de farmecul tău emoțional ce răzbate cu ușurință astăzi. Ar putea fi bine să ai răbdare și să dai dovadă de diplomație și de mult fair-play, căci lucrurile s-ar putea lămuri aproape de la sine, fără să fie nevoie să intervii cu forța. Profită de acest timp alături de familie sau prieteni pentru a vopsi ouăle, lăsând roșul lor să îți aducă aminte de jertfă și de speranța Învierii.

GEMENI S-ar putea să ai ocazia să te faci remarcat în fața celor dragi sau în orice domeniu unde activezi, exprimându-te cu mult spor și talent. Procesele tale mentale par să ruleze cu viteza unui mecanism bine reglat, dar ar putea fi cu cale să-ți organizezi cu mare atenție succesiunea argumentelor înainte de a încerca să convingi pe cineva. Deși ești plin de energie, nu te grăbi cu pregătirea pascăi; lasă aluatul să crească în tihnă, așa cum se cuvine într-o zi de reculegere și tăcere.

RAC S-ar părea că ai o oportunitate rară de a vorbi liber, iar urmările acestei sincerități pot fi cât se poate de pozitive. Chiar dacă te mână gândul spre singurătate, ar fi de dorit să nu reziști impulsului de a sta cu ai tăi, căci convivialitatea îți poate face bine. Fiindcă sensibilitățile sunt la limită și pot genera emoții aprinse sau reacții disproporționate, misiunea ta ar fi să fii un bun mediator. Trecerea pe sub masă la biserică, în sunet de toacă din Vinerea Mare, ți-ar putea aduce acea descărcare sufletească de care ai nevoie pentru a pune lucrurile în perspectivă.

LEU Ar putea fi bine să mai cauți ceva informații despre treburile care te frământă și să ceri o părere de la cineva competent înainte de a lua vreo hotărâre. Gândul îți zboară la banii albi puși deoparte pentru zile negre, recunoscând, cu amărăciune, că dobânzile băncii nu prea fac față inflației. În această zi de post, relaxarea și odihna sunt pârghiile care te pot ajuta să mergi mai departe cu succes în tot ce îți propui. Poate că mirosul de cozonac cald ce începe să umple holurile blocurilor îți va aminti să prețuiești ce ai mai de preț, dincolo de calculele financiare.

FECIOARĂ S-ar părea că te afli acum într-o perioadă ideală pentru a lega relații de bun augur, care să-ți aducă un profit financiar pe viitor. Pari să fii hotărât, să nu te lași intimidat de nimeni și să acționezi cu un folos care te poate face, pe drept, mândru de tine. Chiar dacă grija pentru casă și întrebările celor din jur îți mănâncă timpul și energia, nu uita să mai tragi cu ochiul și la ce se mai petrece în jurul tău, pe lumea asta. O rânduială strictă prin cămară și bucătărie, înainte de marea pregătire a cinei de Paști, ți-ar putea aduce acea mulțumire că totul este la locul lui.

BALANŢĂ S-ar putea să simți că motivele de mulțumire sunt puține astăzi, dar amintește-ți vorba aceea veche: „morile zeilor macină rar, dar extrem de fin”. Pregătește-ți cu grijă un plan de rezervă și nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, chiar dacă poți să primești o sumedenie de informații care te pot zăpăci. Tactul și organizarea sunt uneltele tale de preț pentru a folosi în mod direct datele care te avantajează. În liniștea din Vinerea Mare, postul spiritual și tăcerea ți-ar putea fi mai de folos decât orice strategie lumească pentru a găsi învingătorul din tine.

SCORPION O mică pauză de cafea în tihnă ar fi binevenită, dându-ți răgazul necesar să ai grijă de familie prin activități distractive și confortabile. Dacă ești singur, ai putea să-ți primești cel mai bun prieten în cuibul tău pentru o seară de confidențe și taine. Ar putea fi o idee bună să iei acele decizii, mici sau mari, pe care le-ai tot amânat, căci acțiunea imediată pare să fie mai de preț decât statul pe gânduri. Vopsitul ouălor în culori tainice, dar numai roșu, așa cum se făcea pe vremuri, ar putea fi modul tău de a te reconecta cu tradiția străbună.

SĂGETĂTOR Saturn te-ar putea îndemna să fii paternalist și protector cu cei din jur, dar ai mare grijă să nu pici în păcatul tiraniei sau al abuzului de autoritate. Deși ești apreciat pentru căldură și spirit întreprinzător, aroganța sau rigiditatea ți-ar putea strica tot rostul astăzi. Te poți simți contra cronometru cu pregătirile, fie că ești la muncă, fie că ești acasă, dar nu promite nimic ce nu poți duce la bun sfârșit. Ar fi de dorit să te zorești un pic pentru a recupera timpul pierdut, dar fă-o cu blândețe și înțelepciune.

CAPRICORN Astăzi se pare că ar putea fi bine să te uiți cu luare-aminte la ce ai clădit în plan emoțional și să faci un bilanț lucid al așteptărilor tale, ascultându-ți și intuiția. Fii atent la trăirile partenerului, căci reacțiile sale pot fi un indicator de nădejde al stării sale de spirit. Bunătatea și perfecționismul tău ți-ar putea aduce noroc și s-ar putea să simți cum cunoștințe noi îți punctează ziua în mod plăcut. O curățenie generală în gânduri, în timp ce pregătești masa de sărbătoare, te-ar pregăti cum se cuvine pentru Lumina ce va veni.

VĂRSĂTOR Jupiter ar putea să-ți scoată în cale oportunități excelente pentru a-ți crește veniturile, simțindu-te mai puternic fizic și mai ambițios în domeniul financiar. Autenticitatea ta pare să fie cea mai bună carte de vizită astăzi, deci nu te forța să joci un rol care nu ți se potrivește deloc. Sfaturile primite te-ar putea ajuta să pornești pe direcția cea bună, poate chiar să pui bazele unei afaceri noi. În această zi de vineri, caută să fii tu însuți în timp ce rânduiești bătătura pentru musafiri și pentru bucuria Marii Sărbători care urmează.

PEŞTI Conjunctura astrală te îndeamnă să lași grijile profesionale deoparte pentru câteva zile și să te cufunzi în climatul creativ al familiei sau al prietenilor. Ideile tale despre traiul în cuplu sunt ieșite din comun și pari să fii gata să accepți multe constrângeri dacă acestea aduc fericire și confort celor dragi. Pari să-i tragi pe toți cei iubiți după tine pe o cărare plină de aur și speranță. Reculegerea din Vinerea Mare, în timp ce privești cum se aprind lumânările la biserică, ți-ar putea umple sufletul de o pace constructivă și liniștitoare.