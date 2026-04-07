BERBEC Miercurea aceasta s-ar părea că te găsește în mijlocul unei frământări interioare, simțind cum grijile pentru cele dragi sau pentru bunurile adunate îți dau târcoale. Chiar dacă simți că inima îți șoptește de bine, nu te grăbi să iei hotărâri de unul singur; mai bine cere povața unui prieten de nădejde sau a unui specialist. Continuă rânduiala pe care ai început-o cu dieta, căci trupul are nevoie de disciplină pentru ca totul să meargă strună. Stelele spun că ar trebui să ai harul de a ocoli greutățile și de a-ți arăta valorile cu tărie, fără să te mai pierzi în vorbe de prisos.

TAUR Miercuri, ar trebui să ai la îndemână zâmbetul și acea diplomație fină care te ajută să pui la punct pe oricine ar încerca să te descoasă fără rost. Nimic nu ar trebui să te poată scoate din pepeni astăzi, deoarece simțul tău practic funcționează ca un motor bine gresat. Totuși, fii cu mare băgare de seamă la rugămințile „prietenești” care ar putea ascunde pierderi de bani; nu lăsa punga deschisă oricui. Din fericire, în cele ale inimii și în treburile tale tainice, stelele se pare că-ți zâmbesc și totul pare bine așezat.

GEMENI Ambianța zilei pare să fie una plină de vigoare, iar tu ai șanse să reușești să te concentrezi de minune pe problemele care apar. Această putere de concentrare te poate ajuta să găsești rezolvări trainice la toate hachițele vieții de zi cu zi. Chiar dacă te simți în stare să ieși din orice încurcătură, ar fi bine să pleci urechea la ce vorbesc ceilalți, ca să înțelegi ce-i mână cu adevărat în luptă. „Schimbă locul și-ți schimbi norocul”, spune o vorbă veche, iar spre seară s-ar putea să primești o veste care să te pună pe gânduri, deși încă nu știi cât e de bună.

RAC Astăzi poți fi mai sensibil când vine vorba de bani și parcă nu prea suporți să primești sfaturi sau să fii tras de mânecă. S-ar putea să ceri prea mult de la cei care-ți gestionează finanțele, uitând că proiectele mari au nevoie de timp ca să prindă rădăcini. Te poți simți impulsionat să-ți asumi alegerile făcute, trudind din greu pentru propriul interes. Din cauza unor colegi care îți pot pune bețe în roate, ar putea fi mai înțelept să faci un pas înapoi, decât să compromiți toată treaba.

LEU Ar putea fi cu cale să cercetezi cu multă atenție de ce nu ești prețuit la adevărata ta valoare de către cei care îți sunt șefi, spun stelele. Este în firea Leului să-și ocupe locul de cinste, dar astăzi s-ar putea să fii cam stăpânit de idei preconcepute. Din fericire, ar trebui să ai destulă tihnă în suflet ca să nu te lași pradă nervilor sau frustrărilor, ceea ce-ți poate fi de mare folos. La serviciu s-ar putea să trebuiască să umbli cu mare iscusință, căci se pare că sunt niște capcane întinse care te pândesc.

FECIOARĂ S-ar părea că astăzi ți se arată o zi plină de veselie și de lucruri ușoare, ba chiar s-ar putea să te apuce pofta de spus bancuri la locul de muncă. Ești popular și cauți să-ți găsești locul tău sub soare, amintindu-ți că e loc destul pentru toată lumea. Puterea ta de a crea pare să fie acum la cote înalte, iar imaginația îți poate zbura spre inovații la care alții nici nu visează. S-ar ăîrea că ai norocul de a avea lângă tine oameni care să te încurajeze și să te sprijine în tot ce vrei să înfăptuiești.

BALANŢĂ Astăzi s-ar putea să simți o nevoie strașnică de odihnă și de mângâiere, iar cel drag, cel mai probabil, te va înțelege și-ți va propune o ieșire doar voi doi. Poate fi momentul ideal să te relaxezi și să te bucuri de acea intimitate după care ai tânjit atâta vreme. Nu te închide în tine ca într-o carapace, ci primește cu bucurie îndemnul prietenilor de a ieși la un film. Conversațiile tale pot fi pline de miez și de duh, deoarece s-ar părea că te simți cu adevărat inspirat.

SCORPION Păstrează-ți sângele rece care te caracterizează, căci ai timp destul să le rânduiești pe toate. Aștepți un răspuns sau un rezultat, dar parcă gândul tău este în altă parte, încercând să privești problemele de la distanță. Ești gata să fii pe placul tuturor și te simți bine într-o companie aleasă. Totuși, nu ignora oboseala care s-a strâns, căci trupul cere un pic de răgaz. Concentrează-te pe treburile urgente acum, ca să te poți veseli mai târziu.

SĂGETĂTOR O mai bună înțelegere a felului în care se mișcă banii în această lume îți poate limpezi gândurile astăzi. Fiind mai așezat și mai puțin pripit, poți reuși să-ți aperi interesele cu mult mai mult spor. Te poți simți din ce în ce mai la locul tău, fie că ești la slujbă sau în bătătura casei, dar s-ar putea să ai nevoie de sprijinul celor dragi. Poți petrece mai mult timp la serviciu, dar efortul tău ar trebui să conteze în economia mare a lucrurilor.

CAPRICORN Sufletul tău s-ar părea că strigă după libertate și după spații largi, atât la propriu, cât și la figurat. Te poți simți complet istovit și din cauza asta s-ar putea să pierzi timpul fără folos, deci o pauză de odihnă poate fi mai mult decât necesară pentru a-ți recăpăta forțele. Întâmplările de azi te pot ajuta să vezi cine îți este prieten adevărat și cine îți este potrivnic, făcându-te să prețuiești ajutorul celor loiali. Nu lăsa oboseala să-ți întunece judecata asupra oamenilor.

VĂRSĂTOR În puținul timp liber pe care îl ai, te poți îndrepta spre muzică și filme, căutând alinare în frumos. Pare să fie o vreme bună să pui la cale o masă îmbelșugată pentru oaspeți, gătind ceva savuros care să-i adune pe toți laolaltă. Îți recomand un ceai Darjeeling, care să-ți mai domolească agitația și să-ți stimuleze imaginația. Dacă ai vreo bucurie de sărbătorit, fă-o împreună cu colegii, căci aceste momente de omenie apropie sufletele și fac munca mai ușoară.

PEŞTI Firea ta jucăușă te-ar putea împinge astăzi să dai curs unor zvonuri sau vorbe necontrolate, doar ca să mai alungi plictiseala. Ai mare grijă, căci unii oameni pot lua lucrurile în nume de rău și te poți trezi cu dușmănii care pot dura multă vreme. Atmosfera pare să fie destul de încărcată, iar orice critică măruntă poate fi văzută ca un dezastru. Decât să arunci cu ironii care să nască ranchiună, mai bine alege vorba bună și blândețea, căci nu merită să-ți faci inamici degeaba.