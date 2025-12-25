Decizia autorității italiene implică oprirea imediată a aplicării termenilor ce ar fi exclus chatboți AI concurenți, precum cei furnizați de OpenAI (ChatGPT), Perplexity sau alte servicii de inteligență artificială, de pe WhatsApp. Potrivit AGCM, astfel de restricții, planificate să se aplice de la 15 ianuarie 2026, „pot limita producția, accesul pe piață sau evoluția tehnologică în sectorul serviciilor de chatboți AI, în detrimentul consumatorilor”.

Autoritatea a argumentat că actualele condiții contractuale ale WhatsApp pot conduce la un avantaj comercial semnificativ pentru Meta AI, chatbotul propriu deja integrat în aplicație, ceea ce ar putea afecta concurența și dacă termenii rămân în vigoare, ar putea produce un „daunare serioasă și ireversibilă competiției”.

În motivarea sa, AGCM spune că excluderea alternativelor AI ar limita libertatea de alegere a utilizatorilor și accesul altor furnizori la platforma folosită de peste trei miliarde de persoane la nivel global.

Meta a respins decizia autorității italiene, calificând-o drept „fundamental greșită” și susținând că API-ul WhatsApp Business nu a fost conceput pentru distribuirea chatboților AI, ci pentru comunicări de afaceri și servicii specifice clienților.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că presiunea generată de apariția chatbot-urilor asupra sistemelor „nu a fost luată în considerare la proiectare” și că există „canale alternative” prin care furnizorii de AI își pot oferi serviciile, cum ar fi magazinele de aplicații sau parteneriatele directe. Meta a anunțat că va face apel împotriva ordonanței italiene.

AGCM a lansat investigația inițial în iulie 2025, extinzând-o ulterior după actualizarea termenilor de utilizare din octombrie 2025, care ar fi împiedicat furnizorii de chatboți de uz general să funcționeze prin WhatsApp.

Regulatorii italieni au coordonat acțiunea cu Comisia Europeană, care la rândul său a deschis o anchetă antitrust separată privind integrarea AI în WhatsApp și impactul asupra concurenței în Uniunea Europeană.

În baza deciziei interimare, Meta are la dispoziție o perioadă limitată pentru a demonstra conformitatea cu ordonanța, altfel riscând amenzi zilnice de până la 5% din cifra sa medie globală zilnică de afaceri pentru fiecare zi de întârziere.

Reglementarea temporară menține deschis accesul chatboților concurenți pe WhatsApp în Italia până la finalizarea anchetei și reflectă eforturile tot mai intense ale autorităților europene de a preveni practicile monopoliste în domeniul inteligenței artificiale.

Intervenția autorităților italiene este privită ca un precedent important în reglementarea integrării inteligenței artificiale în platformele digitale dominante, într-un moment în care marile companii tech accelerează lansarea propriilor soluții AI.

Specialiștii în concurență atrag atenția că WhatsApp, prin poziția sa de aplicație de mesagerie dominantă în Europa, poate influența decisiv accesul altor furnizori de tehnologie la utilizatori, iar orice restricție impusă unilateral riscă să distorsioneze piața.