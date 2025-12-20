Un clip fake, realizat cu AI, circulă în mediul online. În acesta, premierul Ilie Bolojan este sunat de Florian Coldea și discută despre ceea ce se întâmplă în Justiție.

În dialogul respectiv, personajul asociat lui Florian Coldea îl sună pe Ilie Bolojan și îi cere imperativ să îl scape de închisoare și să acționeze rapid. Ilie Bolojan îi răspunde că execută orice ordin.

Personajul asociat lui Florian Coldea afirmă apoi că a discutat cu Laura Codruța Kovesi și că îi ordonă să distrugă Justiția, iar la întrebarea lui Bolojan despre cum ar trebui procedat, acesta îi cere să modifice legile pentru a schimba procurorii și judecătorii-șefi, pe motiv că cei corecți nu le sunt folositori.

Apoi, personajul asociat lui Bolojan sugerează numirea unor persoane obediente, idee aprobată de Coldea, care îl grăbește și adaugă că de proteste se vor ocupa alții, scoțând oameni în stradă pentru a face presiune. La final, Ilie Bolojan își exprimă supunerea, iar Florian Coldea insistă să se acționeze repede.

Mesajul integral din audio-ul ironic:

”Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Alo? Ilie? Personajul care ar trebui să fie Ilie Bolojan: Da șefu’ . Să trăiți, șefu’. Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Bă, trebuie să mă scapi de pușcărie. Fă ceva mai repede. Personajul care ar trebui să fie Ilie Bolojan: Ordoați, șefu’. Orice, șefu’! Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Am vorbit cu cucuveaua Kovesi și-ți ordonăm să arunci în aer Justiția. Personajul care ar trebui să fie Ilie Bolojan: Cum să fac? Ordonați. Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Modifică legile să schimbăm procurorii și judecătorii șefi, că aștia corecți nu sunt buni pentru noi. Personajul care ar trebui să fie Ilie Bolojan: Șefu’, și punem ceva gen Portocală? E bine, șefu’? Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Da, da. Hai mișcă-te. De proteste ne ocupăm noi. Scoatem oile în stradă să facem presiune. Personajul care ar trebui să fie Ilie Bolojan: Am înțeles să trăiți, domnule general Personajul care ar trebui să fie Florian Coldea: Mișcă-te că nu prindem Paștele”.

Mesajul poate fi ascultat mai jos.

Miercuri seară, Piața Victoriei din București a găzduit un nou protest organizat de ONG-ul „Corupția ucide”, împreună cu alte patru organizații neguvernamentale, concentrat pe solicitarea modificării legilor justiției. Acțiunea a venit în contextul lansării documentarului „Justiție capturată” de Recorder, care aduce în atenție acuzațiile unor magistrați, actuali și foști, privind funcționarea sistemului judiciar.

Participanții la protest au creat o coregrafie simbolică, afișând simultan trei pânze cu mesajul „Bolojan, te sună România!”, prin care au adresat un apel direct liderilor politici să se implice în reformarea legislației. În apropiere, un grup restrâns a expus un alt mesaj cu conotație critică: „Bolojan, te sună Coldea!”. Prezența ambelor mesaje în același spațiu a necesitat intervenția jandarmilor pentru a evita posibile conflicte.

La eveniment au luat parte aproximativ 200 de persoane, deși temperaturile scăzute, în jur de 0 grade Celsius, au redus gradual numărul manifestanților pe parcursul serii. Cei rămași au continuat să scandeze lozinci precum „Nicușoare, nu mai sta, apără justiția!”, „Jos, Voineag!” și „Jos Marinescu!”, subliniind astfel dorința pentru acțiuni concrete în domeniul justiției.