Raluca Moroșanu, judecătoare de penal la Curtea de Apel București, este magistratul care, în calitate de judecător de drepturi și libertăți, a decis stoparea perchezițiilor informatice solicitate de DNA în dosarul cunoscut sub numele Coldea 2. Decizia a fost luată într-un moment considerat esențial de procurorii anticorupție, care investigau relația discretă dintre Florian Coldea și omul de afaceri chinez Wang Yan, asociat în dosarul Shanghai.

Potrivit anchetatorilor, Florian Coldea era menționat în telefonul lui Wang Yan sub un nume diferit de cel real, respectiv „Sorin Georgescu”, aspect care a ridicat suspiciuni suplimentare cu privire la natura relației dintre cei doi.

Deși judecătoarea Raluca Moroșanu era prezentată în spațiul public drept o susținătoare a transparenței în sistemul judiciar, în acest dosar a adoptat o soluție care a limitat accesul procurorilor la probe informatice.

Efectul deciziei a fost unul concret asupra anchetei DNA, într-un context în care Florian Coldea era cercetat pentru presupuse fapte de interferență ilegală în actul de Justiție, inclusiv prin intermediari și în schimbul unor sume de bani, în cauze aflate pe rolul instanțelor.

După formularea acuzațiilor oficiale în dosarul Coldea 1, procurorii DNA au extins investigațiile și în dosarul Coldea 2, având în vedere complexitatea și ramificațiile cazului. În acest context, refuzul pronunțat de judecătoarea Raluca Moroșanu a fost considerat neobișnuit de către anchetatori, având în vedere că perchezițiile informatice sunt, de regulă, admise atunci când dispozitivele sunt puse la dispoziție chiar de persoanele audiate.

În urma deciziei, procurorii s-au aflat într-o situație dificil de gestionat: dețineau telefoanele, identificaseră conversații relevante între Florian Coldea și Wang Yan, dar nu aveau permisiunea legală de a extrage și utiliza datele ca probe în dosar.

Potrivit documentelor consultate de Gândul, respingerea cererii de percheziție informatică în cazul lui Wang Yan reprezintă singurul refuz de acest tip pronunțat în anul 2025, la nivelul Secției I a DNA. Niciun alt judecător de penal din România nu a mai respins, în aceeași perioadă, solicitări similare formulate de această secție.

Pe 3 iunie 2025, la Curtea de Apel București, judecătoarea Raluca Moroșanu a fost sesizată cu o cerere privind încuviințarea unor percheziții informatice în dosarul Coldea 2. Procurorii descoperiseră existența unor discuții purtate între Florian Coldea și Wang Yan, identificate pe două telefoane.

Încheierea instanței, întinsă pe zeci de pagini, detaliază poziția procurorilor cu privire la relațiile de afaceri și legăturile fostului prim adjunct al SRI, inclusiv în cauze în care acesta era suspectat de interferențe ilegale în Justiție.

Cererea DNA îi viza pe Mihai Guțanu și pe Wang Yan. Instanța a admis percheziția informatică în cazul lui Mihai Guțanu, dar a respins solicitarea în ceea ce îl privește pe omul de afaceri chinez.

În document se precizează:

„Cu privire la solicitarea de încuviințare a unor percheziții informatice pe cele două dispozitive aparținând suspectului Wang Yan, judecătorul de drepturi și libertăți o apreciază ca fiind neîntemeiată”.

În motivarea deciziei, judecătoarea Raluca Moroșanu arată că Wang Yan era urmărit penal pentru mărturie mincinoasă, dar apreciază că percheziția informatică solicitată de DNA nu se justifică. Magistratul consideră că măsura „nu justifică, în concret, producerea unei asemenea ingerințe în dreptul la viață privată al persoanei”.

Wang Yan făcuse, potrivit procurorilor, declarații neconforme cu realitatea referitoare la o întâlnire din 2023 dintre Florian Coldea și Cătălin Hideg, desfășurată la restaurantul „Acave”, fără a menționa serviciile de consultanță și intermediere pe care Coldea le-ar fi prestat pentru el.

După ce anchetatorii au stabilit existența unei relații de afaceri și de apropiere între Wang Yan și Florian Coldea, precum și mai multe întâlniri la care ar fi participat Cătălin Hideg, Dumitru Dumbravă și Rareș Dan, omul de afaceri chinez a fost audiat de DNA.

În timpul audierilor, Wang Yan și-a pus la dispoziție telefoanele. Ulterior, procurorii DNA au constatat că Florian Coldea era salvat în agenda acestuia sub numele „Sorin Georgescu”, fiind identificate mai multe mesaje și corespondențe.

Întrebat despre conținutul acestora, Wang Yan a oferit explicații considerate neconcludente de anchetatori. Potrivit documentelor, acesta „nu reține la ce anume făcea referire mesajul către Sorin Georgescu – având conținutul „s-a întâlnit cu Dumitru”, nu își amintește conversațiile cu Sorin Georgescu ( inculpatul Florian Coldea) privind datele de contact ale avocatului Rareș Dan, calitatea acestuia, deplasarea la Călugăreni, la domiciliul martorului Cătălin Hideg”.

Judecătoarea Raluca Moroșanu apreciază însă că aceste aspecte nu sunt relevante pentru obiectul cauzei. În motivare se arată că instanța „constată că o mare parte din aspectele cu privire la care se susține că martorul ar fi declarat mincinos nu au legătură cu obiectul cauzei, ci privesc pretinse relații dintre Wang Yan și numitul Coldea Florian sau societăți comerciale, fiind menționate numele mai multor persoane care nu par avea legătură cu obiectul cauzei”.

În același document se mai precizează:

„Mai mult, în măsura în care aceste pretinse relații de afaceri ar fi relevante în cauză, procurorul are posibilitatea de a le valorifica și proba cu alte mijloace de probă – înscrisuri, martori, iar nu prin percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului Wang Yan. De asemenea, și celelalte aspecte indicate de procuror pot fi mijloace de probă”.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a concluzionat că „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă, iar aspectele indicate de procuror pot fi probate cu alte mijloace de probă, percheziționarea telefoanelor mobile ale suspectului nefiind necesară”, respingând cererea DNA ca nefondată.

În iulie 2025, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Florian Coldea într-un prim dosar privind interferențe ilegale în actul de Justiție, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani, alături de avocatul Doru Trăilă și Dumitru Dumbravă, ulterior decedat.