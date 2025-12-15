Radu Marinescu a explicat că magistrații care fac acuzații privind sistemul judiciar trebuie să contribuie activ la verificările inițiate de autorități. Ministrul a precizat că verificările sunt declanșate după documentarul publicat de Recorder, iar colaborarea magistraților este esențială pentru clarificarea situației.

„Am cerut public verificări CSM și Inspecției Judiciare, după documentarul Recorder. Magistrații trebuie să contribuie activ la aceste verificări. Apoi, vom urma pașii necesari. Și președintele Nicușor Dan a cerut magistraților care au de ridicat probleme, trebuie să le spună și să le susțină”, a declarat Radu Marinescu.

El a subliniat că acest apel se adresează tuturor magistraților, inclusiv judecătoarei Raluca Moroșanu, care a formulat acuzații grave la adresa unor membri ai sistemului. Ministrul a menționat că prezentarea probelor este un pas necesar pentru luarea măsurilor adecvate.

„Este foarte bine ca Raluca Moroșanu să prezinte dovezile. A făcut acuzații grave, a vorbit inclusiv despre fapte de corupție. Solicit să se ia măsuri ferme, să se prezinte probe, iar persoanele care ar comite aceste fapte să fie eliminate din sistem”, a declarat ministrul.

Întrebat despre independența Inspecției Judiciare, Radu Marinescu a explicat că instituția se autoguvernează și nu se subordonează Ministerului Justiției, fiind responsabilitatea sa să demonstreze credibilitatea sa prin probe concrete.

„Membrii Inspecției Judiciare autoritatea judiciară se autoguvernează, nu se subordonează Ministerului Justiției. Inspecția judiciară este un organism independent. Dacă sunt ridicate probleme legate de credibilitatea sa, are ocazia să demonstreze pe bază de probe că este un organism care este independent”, a mai declarat Marinescu.

Ministrul a insistat asupra necesității ca orice magistrat care aduce acuzații să prezinte elemente concrete pentru ca procedurile să fie eficiente și transparente.

„Eu nu am primit nicio sesizare de la vreun magistrat legată de corupție sau de altceva. Discursul despre abuzurile din sistemul judiciar există de mai mult timp. Trebuie să găsim soluții, nu să ajungem la scandal în interiorul sistemului. Trebuie să acționăm cu promptitudine, pentru a lua măsurile necesare”, a mai spus ministrul.

Ministrul a menționat că Guvernul intenționează să organizeze un grup de lucru care să analizeze situațiile semnalate și să propună soluții concrete. Componența grupului va fi stabilită de premier, dar va include și profesioniști din sistemul judiciar.

„Având în vedere principiul organizării ierarhice din Guvern, premierul va stabili componența grupului. Normal că din acest grup ar trebui să facă parte și profesioniști din sistem”, a declarat ministrul.

Această inițiativă are ca scop clarificarea acuzațiilor și prevenirea abaterilor care ar putea afecta funcționarea corectă a sistemului judiciar.

Referitor la eventualele demisii ale unor oficiali, Radu Marinescu a subliniat că decizia aparține fiecărei persoane, iar ministrul nu poate impune astfel de măsuri. Totodată, el a evidențiat importanța respectării libertății cetățenilor de a se exprima și de a protesta în mod legal.

„Nu am discutat cu doamna Lia Savonea. Eu am transmis un mesaj sistemului judiciar: Faceți ordine, lămuriți lucrurile, faceți verificări, să aflăm adevărul și să luam măsurile necesare. Eu sunt ministrul Justiției. Am exprimat puncte de vedere echilibrate. Nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze”, a precizat ministrul.

De asemenea, ministrul a reiterat că acuzațiile trebuie investigate cu seriozitate, iar orice abateri identificate să fie tratate conform legii pentru a proteja integritatea justiției.

„Au fost invocate motive concrete despre justiție. Acestea trebuie investigate și tratate cu multa seriozitate. După aceste verificări vor fi făcute, se vor lua măsurile necesare pentru ca orice fel de abatere care afectează funcționarea justiției să nu fie tolerate”, a precizat Marinescu.

Radu Marinescu a vorbit și despre manifestațiile care au avut loc în mai multe orașe din țară, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Marinescu a transmis un mesaj protestatarilor.