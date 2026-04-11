Mai multe documente menționate de Antena 3 indică faptul că Radu Miruță a încălcat regulile privind incompatibilitatea în perioada în care deținea mandatul de parlamentar. Potrivit informațiilor respective, acesta ar fi ignorat restricțiile legale referitoare la activitatea de expert tehnic judiciar, deși public a susținut că nu a mai desfășurat astfel de activități după intrarea în Legislativ.

În urma acestor dezvăluiri, surse indică faptul că Agenția Națională de Integritate (ANI) ar fi început verificări în acest caz. Ministrul a afirmat că nu a mai efectuat expertize după ce a devenit deputat, invocând suspendarea activității sale private. Totuși, în februarie 2023, la doi ani după intrarea în Parlament, acesta a depus un raport de expertiză la Judecătoria Pitești, potrivit sursei menționate. Radu Miruță a susținut că nu există nicio problemă legală în situația în care un parlamentar realizează expertize sau încasează bani din astfel de activități.

Ancheta jurnalistică arată însă că activitatea respectivă ar fi fost realizată în condițiile în care PFA-ul prin care funcționa figura ca suspendat, ceea ce ar ridica probleme de legalitate și incompatibilitate.

Un alt episod semnalat vizează implicarea ministrului într-un dosar DIICOT de la Tribunalul Bihor, într-o cauză de fraudă informatică cu un prejudiciu de trei milioane de euro. Radu Miruță a fost desemnat expert în acest dosar, însă ar fi întârziat șase luni fără justificări suficiente, deși fusese avertizat că faptele riscă să se prescrie.

Ulterior, cauza s-a închis prin prescrierea acuzațiilor, iar inculpatul a scăpat de răspundere penală. Ministrul a explicat că a acționat în funcție de disponibilitate și timp.

Jurnaliștii au reconstituit mai multe momente relevante din activitatea acestuia:

În 19 ianuarie 2021, și-a suspendat PFA-ul pentru a evita incompatibilitatea cu funcția de deputat.

În 14 octombrie 2021, a refuzat o expertiză motivând că PFA-ul nu mai era activ.

În 22 ianuarie 2023, a depus o expertiză la Judecătoria Pitești, deși activitatea PFA-ului era suspendată, ceea ce ar constitui act de comerț incompatibil.

În 1 martie 2023, a ieșit dintr-un dosar DIICOT după o întârziere de șase luni, context în care s-a produs ulterior prescrierea faptelor.

În 10 aprilie 2023, a transmis o adresă către Ministerul Justiției în care susținea că a notificat toate instanțele, însă documentele anterioare contrazic această afirmație.

În 10 ianuarie 2024, PFA-ul său a redevenit activ și a fost radiat la finalul anului, perioadă în care ar fi existat din nou o situație de incompatibilitate.

Potrivit informațiilor prezentate, Radu Miruță ar fi omis din CV faptul că, din 2015, era expert tehnic autorizat de Ministerul Justiției în domenii precum rețele, software de telecomunicații, calculatoare, electronică și informatică. Deși a fost ales deputat în 2020, acesta ar fi continuat să efectueze expertize până în 2023.

Pe 1 martie 2023 a solicitat suspendarea din calitatea de expert tehnic judiciar, fără a invoca motive și fără semnătură, iar ulterior a fost scos din evidențele oficiale.

La scurt timp, a revenit asupra situației, explicând către Ministerul Justiției că funcția de deputat generează incompatibilitate în privința încasării veniturilor din activitatea de expert.