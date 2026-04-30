Pentru anul 2025, firma asociată lui Florian Coldea, SC Strategic Sys SRL, a raportat o cifră de afaceri de zero lei și venituri totale de doar 69 de lei. În același timp, compania a înregistrat cheltuieli de 87.519 lei, ceea ce a dus la o pierdere netă de 87.450 lei, fiind pentru prima dată de la înființare când firma intră pe pierdere. De asemenea, societatea a declarat că a funcționat fără angajați în cursul anului 2025.

Situația financiară din 2025 contrastează puternic cu anii anteriori. În 2024, aceeași companie înregistra o cifră de afaceri de peste 2,6 milioane de lei și venituri totale similare, iar în 2023 acestea depășeau 6 milioane de lei. Tot în 2024, firma avea trei angajați și realiza un profit net de peste 1,8 milioane de lei, în timp ce în 2023 profitul ajungea la peste 4,8 milioane de lei, cu doi salariați declarați.

Potrivit datelor din bilanț, în 2024 cheltuielile se ridicau la 435.191 lei, iar în 2023 la 393.256 lei. Pentru 2025, deși compania a declarat zero angajați, este posibil ca o parte din cheltuieli să fie legate de costuri de asistență juridică.

După declanșarea anchetei DNA în mai 2024 și punerea sub acuzare, au avut loc și schimbări în structura de administrare a firmelor. Dumitru Cocoru, partener de afaceri al lui Florian Coldea, a renunțat în iunie 2024 la funcția de administrator atât în SC Strategic Sys SRL, cât și în SC Strategic Assets SRL, societăți în care deține 50% din capitalul social. Ulterior, administrarea a fost preluată de Orlando Cristinel Răduțu.

În contrast cu firma de consultanță, SC Strategic Assets SRL, activă în domeniul imobiliar, a înregistrat profit în 2025. Aceasta a raportat o cifră de afaceri de 869.437 lei, venituri totale identice și cheltuieli de 367.140 lei, rezultând un profit net de 423.500 lei. Totuși, și această companie a avut o evoluție descendentă față de anii anteriori, când în 2024 cifra de afaceri era de peste 1,2 milioane de lei, iar în 2023 depășea 2 milioane de lei, cu profituri semnificativ mai mari, de peste 912.000 lei în 2024 și peste 1,6 milioane de lei în 2023.

Din punct de vedere juridic, Florian Coldea a fost trimis în judecată în vara anului trecut împreună cu fostul său colaborator Dumitru Dumbravă, decedat între timp, și avocatul Doru Trăilă. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență în formă continuată, exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență.

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2018-2020, cei implicați ar fi constituit un grup infracțional organizat bazat pe influența acumulată înainte de pensionarea din structurile militare, cu scopul de a oferi consultanță juridică ilegală și de a obține beneficii financiare. Schema presupunea identificarea unor persoane sau companii cu probleme juridice, cărora li se promitea rezolvarea situațiilor prin influență, dar și crearea unor societăți de consultanță care să atragă clienți pe baza notorietății foștilor militari.

În mecanism ar fi fost implicate și case de avocatură sau avocați care încheiau contracte cu persoane interesate să cumpere influență, precum și firme de investigații care monitorizau părți din litigii, experți sau chiar magistrați, toate acestea contribuind la presupusa obținere de profituri ilicite.

Pe acest fond, ancheta DNA și evoluțiile financiare ale companiilor controlate de Florian Coldea conturează un tablou complex, în care declinul economic din 2025 contrastează puternic cu rezultatele financiare semnificative din anii anteriori.