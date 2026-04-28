Subiectul sensibil al privatizării sau înstrăinării unor pachete de acțiuni din cadrul SALROM a fost analizat pe larg în cadrul podcastului Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro. Difuzată pe canalul de YouTube Hai România, emisiunea i-a avut ca invitați pe Lucian Duță, fost director al SALROM, și pe jurnalistul Mirel Curea.

Discuția a scos la iveală detalii uluitoare despre potențialul tehnologic al României, care riscă să fie cedat pe sume derizorii.

Lucian Duță a explicat că, deși pare o simplă exploatare minieră, SALROM este în realitate o entitate strategică ce deține monopolul asupra unei resurse de mare interes. În prezent, structura acționariatului este una la limită, ceea ce face ca orice mișcare să fie decisivă pentru controlul companiei.

Dincolo de exploatarea sării, adevărata comoară a SALROM, care atrage interese majore, este grafitul. Această resursă este esențială pentru noua economie mondială, bazată pe energie verde și mobilitate electrică.

„Sigur că dacă te gândești numai prin prisma asta, zici, că e o companie mică, ce mă interesează pe mine de ea. 90 milioane de euro. Și aici intervine povestea care nu se vrea auzită în spațiul public. Și anume că SALROM deține cel mai important zăcământ din Europa, cel mai mare, de grafit. O să se întrebe cineva: bun și ce este cu grafitul? Ca să vă dau și cifra, e undeva estimat pe la vreo 900.000 de tone zăcământul. Și mai mult, puritatea zăcământului este foarte mare, adică este peste 20%. Aia este cel mai important pentru că are un grad de puritate foarte mare. Grafitul este considerat la ora asta materie primă critică în toată lumea, Pentru că fără grafit nu se pot construi baterii. De la cele de telecomandă până la cele de mașini. Practic, vorbim despre producerea de energie în viitor”, a subliniat Lucian Duță.

Miza principală nu ar trebui să fie simpla vânzare a minereului, ci procesarea acestuia pe plan local. O astfel de strategie ar putea propulsa valoarea companiei de la zeci de milioane de euro la miliarde, transformând România într-un mare jucător al grafitului.

„Problema nu este, încă o dată, nici măcar zăcământul, că pe urmă dacă tu ești vânzător, vinzi zăcământ. Ești un exportator de minereuri și cam atât. Problema este că dacă prelucrezi acest zăcământ, tu devii un cluster regional de tehnologie. Pentru că nu se poate să se construiască, încă o dată vă spun, baterii. Am făcut o simulare, am mai întrebat în stânga și în dreapta. Și practic, dacă investești în tehnologizare și începi să produci grafit, la o sumă de 800 de milioane – 1 miliard, valoarea crește de la 90 de milioane de euro la 1 miliard”, a concluzionat invitatul lui Dan Andronic.

În contextul acestor dezvăluiri, Dan Andronic a punctat situația incredibilă în care se află statul român, care pare pregătit să înstrăineze o resursă de o importanță strategică colosală, tocmai în momentul în care valoarea acesteia pe piața globală este în plină explozie.