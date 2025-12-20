Premierul Ilie Bolojan renunță la puntea bugetară de 5 ianuarie
Anul 2025 debutează pentru angajații din sectorul public cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie, urmate de weekend. În mod tradițional, ziua de luni, 5 ianuarie, era declarată punte bugetară pentru a lega sărbătorile de început de an de weekend. În 2025 însă, premierul Ilie Bolojan a decis ca această zi să fie lucrătoare, iar bugetarii vor reveni la serviciu imediat după weekend.
Surse oficiale susțin că decizia premierului este fermă, iar motivul principal este evitarea unei întreruperi suplimentare a activității instituțiilor publice. În acest an, 5 ianuarie era singurul moment în care s-ar fi putut acorda o punte, deoarece celelalte sărbători legale de început de an – Boboteaza (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie) – nu sunt alipite weekendului.
Decizia are loc într-un context tensionat între Guvern și angajații publici, care au resimțit în ultimele luni mai multe măsuri restrictive: plafonarea sporurilor pentru condiții vătămătoare, reducerea accesului la indemnizația de hrană și diminuarea posturilor în administrație și educație. Datele oficiale arată o scădere constantă a numărului de angajați din sectorul public de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan.
Zile libere legale în 2026
Pentru anul viitor, angajații vor beneficia de 16 zile libere legale, incluzând sărbători religioase și naționale. Printre acestea se numără Anul Nou, Boboteaza, Sfântul Ioan Botezătorul, Ziua Unirii Principatelor Române, Paștele Ortodox, Ziua Muncii, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei și Crăciunul. Unele dintre acestea vor pica în weekend, iar altele vor fi în timpul săptămânii, astfel că programul angajaților va fi diversificat pe tot parcursul anului.
- Joi, 1 ianuarie – Anul Nou
- Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou
- Marți, 6 ianuarie – Sărbătoarea de Bobotează
- Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
- Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
- Vineri, 10 aprilie – Vinerea Marea Sărbătorii de Paște
- Duminică, 12 aprilie – Sărbătoarea Paștelui Ortodox
- Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște
- Vineri, 1 mai – Ziua Muncii
- Duminică, 31 mai – Sărbătoarea Rusaliilor
- Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii sau Lunea după Rusalii și Ziua Copilului
- Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului
- Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei
- Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României
- Vineri, 25 decembrie – Prima zi de Crăciun
- Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.