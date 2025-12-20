Anul 2025 debutează pentru angajații din sectorul public cu două zile libere legale, 1 și 2 ianuarie, urmate de weekend. În mod tradițional, ziua de luni, 5 ianuarie, era declarată punte bugetară pentru a lega sărbătorile de început de an de weekend. În 2025 însă, premierul Ilie Bolojan a decis ca această zi să fie lucrătoare, iar bugetarii vor reveni la serviciu imediat după weekend.

Surse oficiale susțin că decizia premierului este fermă, iar motivul principal este evitarea unei întreruperi suplimentare a activității instituțiilor publice. În acest an, 5 ianuarie era singurul moment în care s-ar fi putut acorda o punte, deoarece celelalte sărbători legale de început de an – Boboteaza (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie) – nu sunt alipite weekendului.

Decizia are loc într-un context tensionat între Guvern și angajații publici, care au resimțit în ultimele luni mai multe măsuri restrictive: plafonarea sporurilor pentru condiții vătămătoare, reducerea accesului la indemnizația de hrană și diminuarea posturilor în administrație și educație. Datele oficiale arată o scădere constantă a numărului de angajați din sectorul public de la preluarea guvernării de către Ilie Bolojan.

Pentru anul viitor, angajații vor beneficia de 16 zile libere legale, incluzând sărbători religioase și naționale. Printre acestea se numără Anul Nou, Boboteaza, Sfântul Ioan Botezătorul, Ziua Unirii Principatelor Române, Paștele Ortodox, Ziua Muncii, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei și Crăciunul. Unele dintre acestea vor pica în weekend, iar altele vor fi în timpul săptămânii, astfel că programul angajaților va fi diversificat pe tot parcursul anului.