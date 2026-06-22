Lucian Despoiu, omul din spatele lui Ilie Bolojan: legătura sa cu masoneria și SIE

Cine este Lucian Despoiu și de ce numele său apare în spatele ascensiunii politice a lui Ilie Bolojan? Antreprenor în marketing digital și consultanță electorală, Despoiu este asociat cu campanii desfășurate în România și în străinătate. În 2025, activitatea sa a revenit în atenția publică după dezvăluiri privind presupusul rol în promovarea online a fostului premier.

La România TV, jurnalistul Silviu Mănăstire a susținut că Lucian Despoiu coordonează campania de promovare online a premierului interimar Ilie Bolojan. Despoiu este fondatorul companiei Majoritas, despre care s-a afirmat că are ca acționar o entitate înregistrată în Hong Kong, considerat de mulți un paradis fiscal.

Mănăstire a făcut, în mod ironic, referire la presupuse legături cu Serviciul de Informații Externe (SIE), fără a prezenta dovezi în acest sens. El a ridicat însă întrebarea privind sursa finanțării campaniei digitale a lui Ilie Bolojan, despre care a afirmat că este foarte costisitoare, în condițiile în care liderul liberal ar fi declarat că PNL nu dispune de fondurile necesare pentru o astfel de promovare.

Publicația EVZ a prezentat un profil al lui Lucian Despoiu, descriindu-l ca pe unul dintre antreprenorii români care au trecut de la marketingul digital la consultanța politică internațională. Numele său a fost menționat în presa din Grecia, unde au existat acuzații potrivit cărora ar fi utilizat metode similare celor asociate cu scandalul Cambridge Analytica pentru colectarea datelor alegătorilor. Acuzații asemănătoare au apărut și în legătură cu activitatea sa din Africa și Republica Moldova, unde a lucrat pentru PAS, partidul președintei Maia Sandu.

În România, Despoiu a devenit mai puțin vizibil public după un conflict cu autoritățile. Potrivit unor informații publicate de comisarul.ro, în 2015 a fost trimis în judecată într-un dosar privind neplata la timp a unor taxe și impozite reținute la sursă de una dintre firmele sale, Kondiment eGov. Procesul nu a mai continuat după ce Curtea Constituțională a eliminat răspunderea penală pentru astfel de fapte.

Vizibilitatea sa internațională a crescut după ce una dintre companiile pe care le-a fondat a devenit acționar majoritar al publicației franceze Atlantico, un site de știri și opinii cu orientare conservatoare. Tranzacția a fost confirmată de fondatorul publicației, Jean-Sébastien Ferjou, și a fost evaluată la puțin peste două milioane de euro.

Lucian Despoiu este cunoscut în principal ca fondator al agenției Kondiment, specializată în servicii online și marketing digital, precum și al companiei Majoritas, care desfășoară campanii digitale, în special în perioade electorale. Conform informațiilor publice citate de AGERPRES, Majoritas susține că a desfășurat proiecte în peste 40 de țări începând din 2008.

Spre deosebire de consultantul politic tradițional, expertiza lui Despoiu este asociată cu tehnologia digitală, publicitatea online și dezvoltarea infrastructurilor de comunicare pe internet. Acest lucru explică de ce numele său apare frecvent în discuțiile despre campanii electorale, strategie politică și influență în mediul online.

În campaniile electorale moderne, vizibilitatea și interacțiunile din mediul online pot fi amplificate prin instrumente de promovare digitală. Acestea includ targetarea publicului, bugete pentru reclame, rețele de pagini și conturi coordonate, iar în unele cazuri controversate chiar utilizarea de boți care generează artificial reacții și distribuiri.

În acest context, numărul mare de aprecieri și distribuiri obținute de postările lui Ilie Bolojan pe rețelele sociale poate fi interpretat nu doar ca o expresie a susținerii populare, ci și ca rezultatul unei strategii digitale profesioniste. Totuși, textul nu prezintă dovezi directe că aceste reacții ar fi fost generate artificial.

Unul dintre foștii asociați ai lui Lucian Despoiu a fost Stelian Nistor, o personalitate cunoscută din mediul masonic românesc. Acesta este prezentat ca lider al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România, având titlul de Suveran Mare Comandor. Potrivit unui articol publicat de România Liberă în 2020, Nistor a ocupat funcția de șef al Supremului Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România și ar fi fost exclus din Marea Lojă Națională din România.

Numele lui Stelian Nistor apare în presa românească și în contextul unor proiecte de consultanță politică internațională desfășurate împreună cu Lucian Despoiu. Conform datelor din registrul britanic al companiilor, Companies House, atât Lucian Florin Despoiu, cât și Stelian Nistor au fost înregistrați ca persoane cu influență sau control semnificativ în cadrul companiei A.L.L. Power Consulting Ltd. Firma a fost înființată în ianuarie 2014 și dizolvată în martie 2022, având ca obiect principal de activitate administrarea piețelor financiare.

Potrivit articolului citat, Stelian Nistor este considerat apropiat de generalul Silviu Predoiu, fost director interimar al Serviciului de Informații Externe (SIE). Această relație este prezentată ca explicație pentru aluzia ironică făcută de jurnalistul Silviu Mănăstire în emisiunea sa.

Totuși, existența unor legături profesionale între aceste persoane nu reprezintă o dovadă că au colaborat în toate proiectele politice care le-au fost atribuite public.

O altă companie asociată cu activitatea Majoritas este Questia. Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, platforma se prezintă drept o comunitate online în care utilizatorii își exprimă opiniile liber și participă la cercetări sociologice și de piață, fiind recompensați pentru răspunsurile oferite prin puncte și tichete-cadou. În presa greacă au existat și suspiciuni privind modul de colectare și utilizare a datelor personale în cadrul unor proiecte asociate cu această rețea.

Proprietarul Questia International SRL este Vlad Hațieganu, care ocupă și funcția de administrator al Majoritas Insights SRL, companie aflată în relații de colaborare cu Lucian Despoiu.

Din punct de vedere financiar, Majoritas Insights SRL a raportat rezultate pozitive în anul 2024. Potrivit datelor publicate de termene.ro, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei, în creștere cu 24% față de anul precedent. Profitul net a ajuns la aproximativ 546.000 de lei, marcând o creștere de 139%.

Marja netă de profit a fost de aproximativ 9,1%, un nivel considerat bun pentru o companie care activează în domeniul cercetării de piață și al consultanței. În același timp, numărul mediu de angajați a crescut la 12 persoane. Aceste rezultate sugerează că firma și-a extins activitatea și și-a îmbunătățit eficiența operațională. Creșterea profitului într-un ritm mai rapid decât cea a cifrei de afaceri poate indica obținerea unor contracte mai profitabile sau o gestionare mai eficientă a costurilor.