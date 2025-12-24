Sam Altman, CEO-ul OpenAI, unul dintre cei mai mari lideri din Silicon Valley care conduc revoluția inteligenței artificiale, recunoaște că adevărul este evident: inteligența artificială va elimina complet unele locuri de muncă.

Cu toate acestea, miliardarul din domeniul tehnologiei insistă că următorul deceniu ar putea fi cel mai interesant moment din istorie pentru a începe o carieră, în special pentru cei care au visat vreodată să lucreze în spațiu.

Nu numai că vor câștiga salarii exorbitante, dar Altman spune că vor „simți atât de multă milă pentru noi, care a trebuit să facem această muncă plictisitoare și învechită, încât totul va fi mai bun”.

„În 2035, acei studenți care vor absolvi facultatea, dacă vor mai merge la facultate, ar putea foarte bine să plece într-o misiune de explorare a sistemului solar cu o navă spațială, într-un job complet nou, interesant, foarte bine plătit și extrem de interesant”, a declarat Altman jurnalistei video Cleo Abram.

Deși nu este clar cât de răspândită va fi explorarea spațială în următorii ani – având în vedere obiectivul general al NASA de a ajunge pe Marte în anii 2030 – inginerii aerospațiali cresc mai repede decât media națională a tuturor locurilor de muncă, potrivit datelor Biroului Statistic al Muncii din SUA.

Și ei aduc acasă un salariu anual de peste 130.000 de dolari, care stârnește invidia.

Alți pionieri în domeniul tehnologiei au previziuni privind inteligența artificială care sunt mai realiste, dar totuși atractive pentru lucrători.

De exemplu, miliardarul și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat că tehnologia ar putea reduce dramatic durata săptămânii de lucru, deoarece oamenii nu vor mai fi necesari „pentru majoritatea lucrurilor”.

„Cum vor arăta locurile de muncă? Ar trebui să lucrăm doar două sau trei zile pe săptămână?”, a declarat miliardarul din domeniul tehnologiei în emisiunea The Tonight Show realizată de Jimmy Fallon.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a confirmat că inteligența artificială le-a oferit deja angajaților săi abilități „supraomenești”, care vor crește odată cu avansarea tehnologiei.

„Din perspectiva mea, sunt înconjurat de oameni supraomeni și de superinteligență, pentru că sunt cei mai buni din lume în ceea ce fac. Și fac ceea ce fac mult mai bine decât mine. Și sunt înconjurat de mii de astfel de oameni. Cu toate acestea, niciodată nu m-am gândit că, dintr-o dată, nu mai sunt necesar”, a declarat el separat pentru Cleo Abram în seria sa de podcasturi Huge Conversations.

Deși Sam Altman a recunoscut că viitorul rămâne neclar și că direcția reală a inteligenței artificale nu este evidentă, șeful OpenAI este de fapt invidios pe profesioniștii din generația Z care își încep cariera.