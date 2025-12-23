Fondatorul SpaceX și Tesla, Elon Musk, a declarat într-un podcast că banii ar putea dispărea ca noțiune. Potrivit acestuia, într-o lume în care inteligența artificială și robotica pot satisface toate nevoile umane, banii nu mai sunt necesari ca mecanism de alocare a muncii sau resurselor.

Elon Musk a explicat că relevanța banilor scade dramatic atunci când oricine poate avea acces la bunuri și servicii fără costuri semnificative, transmite Fortune.

„Cred sincer că banii vor dispărea ca noțiune”, a declarat fondatorul SpaceX și Tesla într-un podcast. „E puțin ciudat, dar într-un viitor în care oricine poate avea orice, nu mai ai nevoie de bani ca sistem de alocare a muncii. Dacă AI-ul și robotica ajung suficient de dezvoltate încât să satisfacă toate nevoile umane, atunci banii nu mai sunt necesari. Relevanța lor scade dramatic”, a continuat el.

Musk a spus că, dacă roboții pot construi locuințe, produce alimente și fabrica bunuri la scară largă, salariile nu vor mai fi instrumentul prin care oamenii își asigură traiul. În această viziune, chiar și servicii precum educația sau sănătatea ar putea fi furnizate la costuri extrem de reduse.

Într-un astfel de scenariu, munca nu ar mai fi o necesitate economică, ci o alegere personală.

Pentru a descrie acest viitor, Elon Musk a făcut referire la seria The Culture a scriitorului Iain M. Banks. Romanele prezintă o societate utopică în care inteligența artificială gestionează resursele, iar oamenii pot trăi fără constrângeri economice.

Potrivit lui Musk, această lume imaginară oferă cea mai clară imagine a unei societăți în care banii nu mai au utilitate.

Afirmațiile recente se înscriu într-o linie mai veche de declarații ale miliardarului. Cu doi ani în urmă, el spunea că inteligența artificială va putea face totul și că munca umană va deveni, în esență, un hobby.

El consideră că progresele tehnologice rapide vor transforma radical relația dintre oameni și muncă.

Deși viziunea descrisă este una optimistă, Elon Musk nu a oferit explicații clare despre modul în care ar fi gestionate resursele limitate. Probleme precum accesul la locuințe mai mari sau la zone mai bine cotate rămân neclare într-o societate fără bani.

Miliardarul nu a indicat un calendar precis pentru această transformare, dar a sugerat că schimbările ar putea avea loc într-un interval de 10 până la 20 de ani, perioadă în care munca ar putea deveni opțională pentru majoritatea oamenilor.

„În mai puțin de 20 de ani, poate chiar în 10 sau 15 ani, progresele în AI și robotică ne vor aduce în punctul în care munca va fi opțională”, a spus Musk.