Rezultatele cercetării indică faptul că, deși 92% dintre liderii globali consideră că sunt pregătiți să integreze inteligența artificială agentică (Agentic AI), doar 36% dintre companii dispun în prezent de o strategie complet finanțată pentru a transforma această intenție în realitate operațională.

Studiul Endava, realizat pe baza răspunsurilor a 1.000 de lideri seniori din piețele financiare majore, sugerează totuși că decalajul dintre pregătire și implementare ar putea fi redus rapid, pe măsură ce organizațiile recunosc rolul esențial al Agentic AI în creșterea productivității, stimularea inovației și îmbunătățirea experiențelor clienților.

Majoritatea firmelor consideră că beneficiile AI agentic sunt semnificative pentru creștere și că guvernanța AI la nivel sectorial devine tot mai necesară, pe măsură ce companiile evoluează spre modele complet AI-native.

Studiul indică faptul că procesele agile tradiționale, deși încă apreciate, nu mai țin pasul cu viteza și autonomia necesare în era actuală a AI. Acest lucru vine pe fondul integrării tot mai profunde în operațiunile financiare a sistemelor autonome capabile să învețe, să raționeze și să acționeze în timp real.

Deși 86% susțin că abordările agile rămân utile pentru a răspunde nevoilor în schimbare, trei sferturi dintre lideri (75%) au raportat că acestea creează blocaje care încetinesc inovația. Liderii au subliniat, de asemenea, că reglementările complexe (49%) și integrările ecosistemice (49%) sunt puncte majore de fricțiune unde abordările agile eșuează. Ca urmare, majoritatea (76%) consideră că modurile de lucru AI-native vor fi esențiale în următorii doi-trei ani, iar aproape toți (94%) le consideră critice pentru menținerea unui avantaj competitiv.

Cu toate acestea, adoptarea rămâne în faze incipiente. Doar 16% dintre organizații se descriu ca fiind AI-native astăzi, subliniind amploarea schimbării necesare pentru modernizarea proceselor, guvernanței și operațiunilor. Acest decalaj inegal în adoptarea timpurie se reflectă și la nivel global. În timp ce 25% dintre organizațiile de servicii financiare italiene și 24% dintre cele americane chestionate sunt deja AI-native, doar 6% dintre firmele franceze și 4% dintre cele din Emiratele Arabe Unite pot spune același lucru. Între timp, Marea Britanie se aliniază cu media de 16%.

Majoritatea liderilor consideră Agentic AI un catalizator pentru deblocarea de noi oportunități comerciale și operaționale. De altfel, peste 80% dintre liderii financiari se așteaptă ca această tehnologie să îi ajute să capitalizeze un nou potențial de piață și să creeze noi modele de afaceri.

Se anticipează că analiza cu viteza specifică AI Agentic va oferi cea mai rapidă valoare. Pe termen scurt, liderii estimează că AI Agentic va îmbunătăți semnificativ detectarea fraudelor, prevenirea infracționalității financiare și continuitatea operațională. Pe parcursul următorilor trei ani, liderii din domeniu anticipează o transformare mai amplă, definită de servicii financiare în timp real, 24/7. Respondenții se așteaptă ca AI Agentic să accelereze ciclurile de inovare și să ofere clienților experiențe din ce în ce mai personalizate, chiar autonome. Liderii consideră că aceste capabilități sunt esențiale pentru a concura cu firmele care adoptă digitalul din start (digital-first challengers) și pentru a răspunde așteptărilor crescânde pentru interacțiuni fluide, la cerere (on-demand).

Deși optimismul cu privire la potențialul AI este foarte ridicat, liderii recunosc, de asemenea, că adoptarea responsabilă va determina succesul pe termen lung. Confidențialitatea datelor, incertitudinea reglementărilor și transparența în deciziile bazate pe AI rămân cele mai frecvente preocupări.

În același timp, se mențin și provocările practice, deși companiile par să înregistreze progrese. Aproape jumătate dintre respondenți au indicat că integrează ghiduri etice în dezvoltarea AI (47%) și că implementează măsuri de transparență și explicabilitate (47%). În mod similar, liderii își consolidează protecția confidențialității datelor (46%) și stabilesc cadre clare de guvernanță și politici pentru utilizarea AI (44%).

Eforturile globale comune de a alinia AI Agentic la cerințele de reglementare (42%) și de a oferi angajaților traininguri cu privire la utilizarea responsabilă (37%) demonstrează un angajament al liderilor de a echilibra inovația cu responsabilitatea. O reducere a decalajului de pregătire va indica o mișcare globală clară și deliberată către o adoptare responsabilă, conformă și bine guvernată a AI.

„AI Agentic reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care operează și inovează organizațiile de servicii financiare. Oportunitatea este clară, dar la fel este și responsabilitatea. Cercetarea noastră arată că cei care construiesc modele operaționale AI-native, susținute de o guvernanță solidă, vor fi cei care vor conduce următoarea eră a serviciilor financiare. La Endava, adoptăm deja această abordare cu Dava.Flow, modelul nostru de lucru bazat pe AI. Știm că succesul constă în adaptarea rapidă, adoptarea echipelor multidisciplinare și echilibrarea inovației cu sănătatea organizațională”, a declarat Matt Cloke, CTO Endava.

Raportul integral poate fi consultat aici.