GlobalLogic Inc., parte a grupului Hitachi și lider în inginerie digitală, a publicat un raport realizat împreună cu HFS Research, care evidențiază perspectivele cheie asupra modului în care companiile industriale implementează AI, tranzițiile către sustenabilitate și transformarea forței de muncă. Studiul arată că, în ciuda planurilor ambițioase ale liderilor, 51% dintre organizații consideră deficitul de competențe drept principalul motiv pentru care inițiativele în domeniul AI și al tehnologiilor avansate nu ating rezultatele așteptate.

Analiza a inclus răspunsurile a peste 100 de directori executivi și seniori din companii industriale cu valori de peste 1 miliard de dolari, din sectoare precum auto, aerospațial, chimic, energie și utilități sau construcții. Concluziile evidențiază o provocare majoră: deși liderii recunosc importanța transformărilor asistate de AI, a sustenabilității și a gestionării talentelor, lipsa alinierii între prioritățile curente și așteptările strategice încetinește ritmul inovației.

„Am realizat acest studiu pentru a înțelege de ce liderii din industrii consideră inteligența artificială, sustenabilitatea și dezvoltarea talentelor drept priorități de top, dar întâmpină dificultăți în a le transforma în rezultate măsurabile”, a declarat Srini Shankar, President & CEO al GlobalLogic. „Am constatat că mulți încearcă să implementeze tehnologii avansate fără a dispune de personal calificat, de cadre clare de guvernanță în domeniul AI și de planuri de tranziție care să facă legătura între presiunile actuale în materie de eficiență și obiectivele strategice viitoare. Pe măsură ce procesul de relocalizare a producției (onshoring) se accelerează în Statele Unite, liderii se confruntă cu o cerere internă în creștere, dar cu o ofertă limitată și costisitoare pentru oameni specializați. La GlobalLogic am depășit etapa de experimentare și livrăm ecosisteme industriale bazate pe AI care generează valoare măsurabilă astăzi. Prin combinarea expertizei noastre solide în sisteme embedded, Edge AI, convergența IT-OT, securitatea cibernetică OT, IoT industrial și conectivitatea de ultimă generație, precum 5G/6G, GlobalLogic oferă capabilități de bază de care clienții industriali au nevoie pentru a-și avansa parcursul în domeniul Physical AI. În combinație cu excelența dovedită a Hitachi în domeniul OT și al produselor, oferim organizațiilor posibilitatea de a se moderniza mai rapid, de a opera mai inteligent și de a-și accelera transformarea în ceea ce privește sustenabilitatea, productivitatea și forța de muncă. Împreună cu clienții noștri din domeniul industrial, dezvoltăm competențe de ultimă generație în domeniul serviciilor integrate, digital twins, automatizării industriale, întreținerii predictive și productivității și siguranței personalului din prima linie, ajutându-i să descopere noi moduri de obținere a veniturilor și să realizeze îmbunătățiri semnificative ale eficienței operaționale și performanței”.

Studiul indică faptul că întreprinderile industriale sunt blocate între ambiție și capacitate, neavând resursele umane, structurile și strategiile de integrare necesare pentru a implementa tranziții de amploare, cu impact pe termen lung:

Recalificarea (upskilling) devine o nouă necesitate: deși 51% dintre companii afirmă că deficitul de competențe împiedică inițiativele în domeniul AI și al tehnologiilor avansate, jumătate dintre ele nu dispun de programe structurate de recalificare, iar 42% întâmpină dificultăți în găsirea de oameni specializați în domeniul digital și AI. Pe măsură ce angajații cu experiență se pensionează și tot mai puțini candidați noi ocupă posturile tradiționale, liderii industriali apelează la Agentic AI și la inovații bazate pe sustenabilitate pentru a acoperi acest deficit.

Legacy Systems creează deficit tehnic și blochează progresul: Sistemele vechi creează deficit tehnic și sunt un semn clar al pregătirii limitate pentru a susține noile modele operaționale „inteligente” și interconectate, necesare pentru tehnologii precum Agentic AI. Aproape jumătate (49%) privesc integrarea noilor tehnologii cu sistemele existente ca fiind cea mai mare barieră în implementarea tehnologiilor digitale avansate.

Prioritățile se mută către AI: Aproape jumătate (46%) dintre directorii executivi consideră în prezent reducerea costurilor operaționale drept una dintre cele trei priorități principale, dar studiile arată că, în doi ani, adoptarea AI și optimizarea operațională vor ocupa primul loc în topul priorităților.

Industria este considerată o carieră fără perspective de viitor: 58% dintre respondenți consideră că personalul calificat are mobilitate profesională limitată în sectorul de producție, 48% menționează lipsa percepției inovării, iar 46% recunosc că salariile sunt mai mici în comparație cu alte sectoare, ceea ce agravează criza de personal.

„Liderii executivi din domeniul industrial trebuie să integreze imediat tranzițiile legate de sustenabilitate, personal specializat și tehnologie atât în strategie, cât și în operațiunile zilnice”, a declarat Josh Matthews, HFS Research. „Rezultatele și mesajele clare trebuie să arate forței de muncă actuale și viitoare că o întreprindere va avea un viitor sustenabil și bazat pe tehnologie, indiferent de cei care o conduc.”

Raportul oferă recomandări concrete pentru ca întreprinderile industriale să gestioneze cu succes aceste tranziții, inclusiv:

Elaborarea de planuri integrate care să coreleze eficiența pe termen scurt cu strategia pe termen lung.

Investițiile imediate în dezvoltarea competențelor personalului și în colaborarea dintre angajați și AI.

Modernizarea sistemelor pentru a permite noi modele de operare, în loc să se remedieze infrastructura veche.

Stabilirea unor indicatori clari și a unor parcursuri profesionale care să demonstreze angajamentul sectorului industrial față de inovare.

Concluzia este că directorii executivi nu vor scăpa niciodată de presiunea de a echilibra cerințele operaționale cu transformarea strategică, însă cei care construiesc structurile necesare pentru a le realiza pe ambele simultan vor avea succes.

Aici puteți accesa raportul integral.