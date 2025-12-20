Potrivit unei postări recente pe rețelele sociale ale OpenAI, noile setări sunt disponibile în meniul de Personalizare și pot fi ajustate pe opțiunile More, Less sau Default, scrie TechCrunch.

Această actualizare completează funcțiile existente, care permit alegerea unui stil de bază pentru ChatGPT, precum tonurile Professional, Candid sau Quirky, introduse în noiembrie. Prin ajustarea nivelului de entuziasm, utilizatorii pot controla mai precis modul în care asistentul AI comunică și interacționează.

Pe lângă setările pentru ton, OpenAI a introdus și opțiuni care permit controlul asupra utilizării titlurilor, listelor și structurii textului. Aceste ajustări oferă utilizatorilor un control mai detaliat asupra stilului de redactare, adaptându-se atât nevoilor profesionale, cât și preferințelor pentru un stil mai informal sau mai concis. Prin ajustarea nivelului de entuziasm al ChatGPT, OpenAI își propune să răspundă mai bine preferințelor individuale, într-un context în care feedbackul privind personalitatea chatbotului a devenit tot mai vocal.

Tonul ChatGPT a fost un subiect sensibil pe parcursul acestui an. OpenAI a retras o actualizare considerată „prea lingușitoare” și a modificat ulterior comportamentul GPT-5 pentru a fi „mai cald și mai prietenos”, ca urmare a plângerilor utilizatorilor privind un stil rece și impersonal.

Totodată, mai mulți academicieni și critici din domeniul inteligenței artificiale au avertizat că tendința chatbot-ilor de a valida constant opiniile utilizatorilor poate reprezenta un „dark pattern”. Aceștia susțin că un astfel de comportament poate genera dependență și poate avea efecte negative asupra sănătății mintale.

Prin introducerea opțiunii de ajustare a nivelului de entuziasm al ChatGPT, OpenAI pare să ofere utilizatorilor controlul asupra tipului de interacțiune, permițându-le să aleagă singuri cum doresc să comunice cu asistentul AI.

OpenAI a anunțat joi lansarea ChatGPT 5.2, cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială de vârf, într-un moment în care competiția dintre giganții tehnologici din domeniul AI devine tot mai intensă.

Noul model este prezentat drept un pas important în eforturile companiei de a rămâne relevantă într-un ecosistem dominat de inovație accelerată, însă lansarea a readus în prim-plan o dezbatere sensibilă: limitele de conținut și direcția viitoare a experiențelor destinate exclusiv utilizatorilor adulți.

Deși ChatGPT 5.2 a înregistrat performanțe solide în majoritatea testelor de referință, OpenAI a evitat să ofere clarificări privind modul în care noul model AI va gestiona conținutul considerat erotic sau rezervat adulților.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, aceste detalii urmează să fie prezentate abia la începutul anului viitor, odată cu introducerea unui „mod pentru adulți” al ChatGPT.

Responsabilii OpenAI au indicat că această funcționalitate este planificată pentru primul trimestru al anului 2026. Anunțul confirmă semnalele transmise anterior de conducerea companiei, care a vorbit despre posibilitatea unor experiențe diferențiate pentru utilizatorii majori.

Discuția a fost alimentată și de reacțiile critice apărute după tranziția către GPT-5, când o parte dintre utilizatori au susținut că chatbot-ul ar fi devenit excesiv de restrictiv, pierzându-și naturalețea și flexibilitatea, scrie site-ul gizmodo.com.