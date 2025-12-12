OpenAI a anunțat joi lansarea ChatGPT 5.2, cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială de vârf, într-un moment în care competiția dintre giganții tehnologici din domeniul AI devine tot mai intensă.

Noul model este prezentat drept un pas important în eforturile companiei de a rămâne relevantă într-un ecosistem dominat de inovație accelerată, însă lansarea a readus în prim-plan o dezbatere sensibilă: limitele de conținut și direcția viitoare a experiențelor destinate exclusiv utilizatorilor adulți.

Deși ChatGPT 5.2 a înregistrat performanțe solide în majoritatea testelor de referință, OpenAI a evitat să ofere clarificări privind modul în care noul model AI va gestiona conținutul considerat erotic sau rezervat adulților.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, aceste detalii urmează să fie prezentate abia la începutul anului viitor, odată cu introducerea unui „mod pentru adulți” al ChatGPT.

Responsabilii OpenAI au indicat că această funcționalitate este planificată pentru primul trimestru al anului 2026. Anunțul confirmă semnalele transmise anterior de conducerea companiei, care a vorbit despre posibilitatea unor experiențe diferențiate pentru utilizatorii majori.

Discuția a fost alimentată și de reacțiile critice apărute după tranziția către GPT-5, când o parte dintre utilizatori au susținut că chatbot-ul ar fi devenit excesiv de restrictiv, pierzându-și naturalețea și flexibilitatea, scrie site-ul gizmodo.com.

Contextul acestei schimbări este legat și de experiențele cu modelul anterior, GPT-4o, cunoscut pentru stilul său extrem de încurajator, aproape indiferent de situație.

În interiorul OpenAI au existat însă avertismente că un astfel de comportament putea deveni manipulator, mai ales pentru utilizatorii vulnerabili.

Conducerea companiei a recunoscut ulterior că a decis să reducă din „personalitatea” ChatGPT, ca reacție la preocupările legate de sănătatea mintală și de riscul unor interacțiuni problematice.

Deciziile au fost luate într-un moment delicat pentru OpenAI, marcat de un proces intentat de părinții unui adolescent de 16 ani care s-a sinucis. Potrivit plângerii, tânărul ar fi folosit ChatGPT pentru a căuta informații despre realizarea unui nod de spânzurătoare.

Ca reacție, OpenAI a introdus controale parentale suplimentare și a dezvoltat o versiune considerată mai sigură a ChatGPT, capabilă să estimeze vârsta utilizatorului și să îl direcționeze către o experiență adecvată.

Tehnologia de estimare a vârstei este văzută drept un element-cheie pentru lansarea modului dedicat adulților, iar compania testează în continuare aceste sisteme pentru a evita identificarea greșită a adolescenților ca utilizatori majori.

Inițial, ideea „modului pentru adulți” a fost asociată cu posibilitatea ca ChatGPT să genereze material erotic.

Ulterior, poziția companiei a fost nuanțată, accentul mutându-se pe oferirea unei libertăți mai mari utilizatorilor adulți și pe capacitatea chatbot-ului de a dezvolta o personalitate mai coerentă pe parcursul interacțiunilor.

Această direcție ridică însă noi semne de întrebare. Cercetările recente arată că adulții care dezvoltă conexiuni emoționale cu chatboții sunt mai predispuși la niveluri ridicate de stres psihologic. Alte studii indică faptul că persoanele cu relații sociale limitate tind să se confeseze mai ușor sistemelor de tip AI.

Chiar OpenAI a admis anterior că există riscul ca unii utilizatori să dezvolte o dependență emoțională față de ChatGPT, o provocare care va cântări greu în viitoarele decizii ale companiei.