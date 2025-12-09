Daniel David a declarat, marți, la Parlament, că discuțiile legate de limitarea accesului adolescenților la rețelele sociale sunt legitime, însă trebuie abordate echilibrat. El a explicat că există deja exemple la nivel internațional, cum este cazul Australiei, unde astfel de interdicții sunt analizate sau aplicate, dar fără mecanisme clare de sancționare.

Ministrul a atras atenția că simpla interzicere a accesului, mai ales pentru cei sub 16 ani, riscă să nu rezolve problema de fond.

„Știu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancțiuni, este o interdicție. Se poate discuta și în România”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Daniel David, interdicțiile ferme pot determina adolescenții să caute soluții pentru a le ocoli. În lipsa unei monitorizări constante, aceștia ar ajunge să folosească în continuare rețelele sociale, dar fără niciun control din partea adulților și fără a conștientiza riscurile asociate mediului online.

Ministrul Educației a transmis că acest scenariu este mai periculos decât utilizarea platformelor sub supraveghere.

„Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenții vor încerca să evite interdicția și oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă”, a explicat acesta.

Oficialul a subliniat că părinții au un rol esențial în gestionarea prezenței copiilor în mediul digital. În opinia sa, un control parental serios, aplicat consecvent, reprezintă calea de mijloc optimă între libertatea totală și interdicția completă.

El a arătat că implicarea activă a părinților este crucială, mai ales în perioada adolescenței, când expunerea la conținut online este intensă.

„Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuție și în țară și sunt soluții diferite. România are nevoie de un cadru care să combine libertatea de utilizare a instrumentelor digitale cu măsuri de protecție reală pentru minori”, a concluzionat acesta.

Daniel David a afirmat că este necesară o dezbatere amplă și la nivel național, pentru a identifica soluții adaptate contextului românesc. Potrivit ministrului, cadrul ideal ar trebui să permită utilizarea instrumentelor digitale, dar să includă și măsuri clare de protecție pentru minori. El a transmis că nu există o soluție unică și că fiecare stat trebuie să-și construiască propriul model de reglementare.

Tot marți, ministrul Educației a prezentat în Comisia de educație din Senat mai multe direcții de acțiune pentru diminuarea abandonului școlar.

Printre acestea, Daniel David a evidențiat importanța continuării Programului „Masă Caldă”, explicând că pentru unii copii accesul la o masă zilnică este un factor decisiv pentru frecventarea școlii.

Ministrul a vorbit și despre măsuri preventive, precum orele suplimentare de învățare remedială și campaniile de conștientizare privind traficul de persoane.

De asemenea, el a propus introducerea a două discipline opționale, una dedicată promovării unui stil de viață sănătos și alta axată pe autoreglarea psihologică, considerate utile pentru dezvoltarea echilibrată a adolescenților.