Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat marți, în fața Comisiei de educație din Senat, mai multe măsuri menite să reducă abandonul școlar și să îmbunătățească calitatea educației preuniversitare. Printre acestea, el a subliniat importanța continuării Programului „Masă Caldă”, amintind că pentru unii elevi, prezența la școală este determinată de accesul la o masă caldă.

„Sunt mai multe acțiuni de prevenire a abandonului școlar. Eu, ca psiholog, am încercat să găsesc și oportunități, în orice criză există si oportunități. Am orientat cele două ore suplimentare pe învăţare remedială. Avem mereu probleme la testele Pisa, dar nimeni nu face nimic ca acei copii sa înțeleagă aceste teste”, a spus ministrul Educației în privinţa măsurilor luate în zona abandonului şcolar.

Daniel David a anunțat că săptămâna viitoare va prezenta și modalități concrete de integrare a Inteligenței Artificiale în școli, pentru a sprijini procesul educațional. De asemenea, el a detaliat măsuri preventive în zona abandonului școlar, cum ar fi orele suplimentare dedicate învățării remediale și campaniile de conștientizare privind traficul de persoane în rândul tinerilor.

Ministrul a propus și introducerea a două discipline opționale: una pentru promovarea unui stil de viață sănătos și alta pentru dezvoltarea autoreglării psihologice, esențiale pentru adolescenți.

În privința învățământului rural, Daniel David a evocat posibilitatea unui sistem mixt, în care elevii din localități mici să poată fi integrați în școli din orașe mai mari, urmând modelul finlandez.

„Știm că există grupuri vulnerabile, au fost campanii de conștientizare pentru copii şi adolescenţi pentru traficul de persoane. Nu este o decizie a ministerului cum vedem învățământul rural. Câtă vreme acceptam că fiecare comună are drept de administrație, e imposibil să nu ai clase cu 10 elevi. Poate în România trebuie să fie un sistem mixt”, a spus acesta.

Un alt pas important anunțat de ministru vizează limitarea timpului alocat temelor pentru acasă. Conform Ordinului semnat recent, elevii nu vor mai primi teme pentru acasă mai mult de două ore pe zi. La învățământul primar, timpul maxim pentru teme obligatorii este de o oră, iar clasele pregătitoare și nivelul de educație timpurie nu vor avea teme.

Ordinul prevede diferențierea temelor obligatorii și suplimentare, interzicerea temelor ca formă de pedeapsă și evitarea impactului negativ asupra interesului elevilor, oboselii sau pierderii timpului liber.

De asemenea, directorii și diriginții sunt responsabili de monitorizarea respectării acestor reguli și de colectarea feedbackului de la elevi și părinți pentru îmbunătățirea eficienței educației prin teme.