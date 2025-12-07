Uniunea Elevilor Reprezentanți avertizează că noul mod de acordare a burselor, care se va aplica din anul școlar 2025–2026, este grav greșit. Ei susțin că școlile le cer elevilor costuri suplimentare după bunul plac, deși, în teorie, educația ar trebui să fie gratuită.

Pe 5 decembrie 2025, ministrul Educației, Daniel David, a participat la podcastul „Lecția de azi”, unde s-a discutat despre schimbările din sistemul de burse. Aceste modificări vin odată cu aprobarea noii metodologii, care limitează bursele de merit la 15% dintre elevii fiecărei clase și elimină bursele de performanță și de reziliență.

Hotărârea aduce schimbări importante:

– tipurile de burse sunt reduse la trei (merit, sociale și tehnologice);

– bursele de performanță și de reziliență sunt eliminate;

– doar cel mult 15% dintre elevii unei clase pot primi bursă de merit;

– se cere media minimă 9,00 și nota 10 la purtare;

– regulile privind absențele nemotivate devin mai stricte;

– școlile trebuie să facă propriile criterii de departajare, fără reguli unitare la nivel național.

Aceste schimbări au fost aprobate fără o consultare reală cu elevii și fără să țină cont de situațiile din școli. Ministrul ar fi explicat măsurile spunând că, dacă elevii sunt „plătiți” ca să vină la școală și să ia note mari, educația își pierde sensul.

Pe de altă parte, elevii spun că bursele îi ajută să rămână la școală, să își acopere cheltuielile de bază și să poată învăța în condiții normale. Ei consideră că bursele nu transformă învățarea într-o tranzacție, ci într-o șansă reală pentru mii de copii. Elevii contrazic ideea ministrului că bursele de merit i-ar face „să învețe pentru bani” și spun că acestea îi motivează, le formează responsabilitatea și îi ajută să obțină rezultate mai bune.

Deși educația este declarată gratuită, elevii și familiile lor trebuie să plătească pentru manuale și materiale suplimentare, transport, rechizite, activități obligatorii, taxe neoficiale sau alte costuri impuse de școli. În plus, multe regulamente școlare cer elevilor să aibă tricouri albe, haine curate și un anumit aspect, ceea ce înseamnă alte cheltuieli. Elevii întreabă cum pot fi numite aceste costuri, dacă ministerul consideră bursele o „plată”.

Ei susțin că nu poți cere elevilor să respecte standarde dacă nu le oferi mijloacele necesare. Astfel, HG 732/2025 nu ar reprezenta o reformă, ci un pas înapoi, pentru că reduce artificial numărul celor care primesc burse, mărește diferențele dintre elevi și slăbește rolul burselor ca instrument de sprijin și performanță.

Uniunea Elevilor Reprezentanți cere ministrului Educației să revadă sistemul de burse și să îi sprijine pe elevi, nu să îi critice.