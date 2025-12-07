Raliul Bucureștiului, în plină desfășurare. Spectacolul auto desfășurat astăzi pe circuitul din capitalei României a intrat deja într-un ritm alert, iar primele ore de competiție confirmă în mare măsură scenariile avansate în ultimele zile de pasionații curselor.

Traiectoriile și ritmul concurenților sugerează o dispută intensă, în care fiecare pilot încearcă să-și mențină poziția în pluton, în ciuda vremii încăpățânate.

După aproximativ trei ore de rulaj, bolidul roșu conduce plutonul stabil, cu 28 de ture completate. Ritmul său pare constant, iar echipa tehnică nu dă semne că ar avea motive de îngrijorare.

Pneurile țin bine, motorul toarce uniform, iar strategia abordată de pilot pare să-și arate roadele.

Pe poziția secundă se menține mașina albastră, cu 23 de ture reușite pe traseul urban.

Deși nu a recuperat diferența, pilotul albastru păstrează un tempo solid, iar diferența față de lider poate deveni oricând o provocare, dacă apar schimbări pe circuit.

Locul al treilea este ocupat de mașina în culori curcubeu, care a ajuns la 20 de ture finalizate.

Deși se vede nevoit să tragă tare pentru a nu pierde contactul cu primele două poziții, pilotul pare hotărât să rămână în lupta pentru podium. Problemele de aderență și câteva intrări largi în viraje îi pun însă dificultăți.

Foarte aproape se află bolidul maro, cu 19 ture bifate. Diferența dintre acesta și mașina curcubeu este minimă, astfel că lupta pentru poziția a treia rămâne una dintre cele mai animate secvențe ale cursei.

Spre deosebire de start, ritmul mașinii maro pare să crească, semn că strategia echipei ar putea include o revenire spectaculoasă.

La capătul plutonului rulează mașina albă, cu doar 5 ture la activ. Deși nu mai are ritmul necesar pentru a recupera ecartul, pilotul continuă cursa, mizând probabil pe faptul că asemenea competiții de anduranță pot oferi răsturnări de situație, dacă unele echipaje se confruntă cu probleme tehnice.

Prezența spectatorilor este modestă, vremea rece și ploioasă ținând departe mulți pasionați ai motorsportului. Aproximativ 170.000 de bucureșteni au ales totuși să privească, de pe margine, evoluția mașinilor din raliul de astăzi.

Organizatorii cred că, pe măsură ce ploaia se liniștește, numărul celor care vor veni pe circuit ar putea crește.

Cei 15 piloți rămași în competiție mai au ore bune de condus. Inițial se înscriseseră 17, însă două echipaje s-au retras înainte de start.

Rezistența motoarelor, strategia de gestionare a pneurilor și concentrarea la volan vor face diferența în ultima parte a cursei. Raliul se va încheia la ora 21:00, moment în care comisarii de cursă vor stabili cine ridică trofeul ediției 2025.

Rămâneți alături de noi, pe Capital.ro, pentru actualizări pe tot parcursul zilei. Și nu uitați să ieșiți personal pe traseu pentru a vă susține pilotul preferat în această cursă a nervilor și a tehnicii.