Vremea în București. Capitala se confruntă duminică, 7 decembrie, în ziua votului pentru alegerile locale, cu o vreme nefavorabilă, marcată de ploi slabe și cer închis, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Specialiștii anunță condiții meteo similare la nivelul întregii jumătăți sudice a țării, în timp ce vestul și centrul se vor bucura de temperaturi mai ridicate și perioade cu cer variabil.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat într-o intervenție la Digi24 că Bucureștiul va avea parte de o zi predominant mohorâtă, cu precipitații slabe mai ales până la prânz. Aceasta a precizat că temperaturile vor rămâne scăzute, la fel ca în ziua precedentă, când maximele au atins 4°C.

„Luăm umbrela dacă locuim în jumătatea de sud a țării, încă va mai ploua mâine (duminică – n.red.), deși este adevărat că așteptăm ca ploile să fie mai degrabă în prima parte a zilei”, a explicat Florinela Georgescu, sâmbătă seară, pentru postul TV.

Duminică, valorile termice vor urca ușor la 5-6°C în prima parte a zilei, dar nu sunt așteptate variații mari față de sâmbătă.

La nivel național, meteorologul a arătat că ploile vor continua în sud, în Moldova și în vest, însă cu intensitate redusă. Ea a transmis că alegătorii din jumătatea de sud a țării ar trebui să se pregătească să iasă la vot cu umbrela la îndemână, întrucât precipitațiile sunt prognozate să persiste în prima parte a zilei.

În schimb, în zona vestică și centrală, inclusiv în Banat, Crișana și local în Maramureș, temperaturile vor fi mai ridicate, ajungând până la 10-12°C, iar cerul va avea perioade de înseninare.

În Moldova, ziua de duminică începe cu temperaturi scăzute, de 2-3°C în nordul regiunii, în timp ce în restul zonei maximele vor rămâne modeste.

Pentru sudul țării, inclusiv Capitala, meteorologii estimează valori de 6-7°C, cu posibilitatea unor maxime de 7-9°C în anumite zone.

Georgescu a mai explicat că, pe parcursul zilei, cerul se va degaja treptat în multe regiuni, inclusiv în București, ceea ce va permite o ușoară încălzire față de ziua precedentă. Sâmbătă, sudul României s-a confruntat cu un vânt puternic, însă meteorologul a indicat că situația se va ameliora considerabil.

Ea a precizat că intensitatea vântului va scădea treptat pe timpul nopții, rămânând de interes doar pe litoral, unde rafalele vor continua să fie consistente.

În Capitală, vântul va fi slab până la moderat, cu viteze care nu vor depăși 30 km/h, ceea ce va face ca vremea din ziua votului să fie ceva mai confortabilă din acest punct de vedere.