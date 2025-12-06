Alertă de vânt puternic în mai multe județe din țară. Meteorologii ANM au emis o atenționare meteo cod galben pentru intervalul 6 decembrie, ora 10:00 – 6 decembrie, ora 20:00, privind intensificări ale vântului. Temporar, vântul va atinge viteze de 50–65 km/h în Dobrogea și în sudul, centrul și estul Munteniei, potrivit ANM.

Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, precum și Bucureștiul.

ATENȚIONARE METEO COD GALBEN

Interval de valabilitate: 6 decembrie, ora 20 – 7 decembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Temporar, vântul va avea intensificări pe litoral, cu viteze de 50…55 km/h.

Maximele zilei variază între 3 grade în Bucovina și 12 grade în vest, nord-vest și pe litoral. În Dobrogea și Bărăgan cerul va fi înnorat, cu ploi locale și vânt cu rafale de până la 65 km/h, iar pe litoral temperaturile se mențin ridicate, în jur de 12 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei va fi închis, cu ploi și vânt puternic, maximele scăzând până la 6 grade. În nordul Moldovei și Bucovina dimineața apar condiții de ceață, cerul rămâne predominant noros, iar ploile vor fi izolate, cu temperaturi maxime de până la 6 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea va fi însorită, cu vânt slab și temperaturi peste mediile perioadei, în jur de 12 grade după prânz, dar cerul se va înnora seara.

În vestul țării, vremea va fi plăcută și caldă pentru început de decembrie. Dimineața vântul va fi mai puternic în sudul Banatului, apoi se va calma. Maximele ajung până la 12 grade, iar noaptea se vor aduna norii, cu ploi locale. În Transilvania apar condiții de ceață în depresiuni dimineața, urmate de o zi însorită, cu temperaturi de aproximativ 10 grade la Târgu Mureș, iar precipitații locale în zonele joase și lapoviță sau ninsoare la altitudini mai mari.

În Oltenia, cerul va fi noros, cu ploi pe parcursul zilei, vânt puternic dimineața și maxime de 11 grade.

În sudul țării, vremea rămâne mohorâtă, cu ploi și vânt în sud, centru și estul Munteniei; temperaturile se opresc la 8 grade.

La București, cerul va fi înnorat, ploi trecătoare și vânt de până la 60 km/h; maxima va fi de 7 grade, iar noaptea minima de 3 grade.

La munte, vremea va fi închisă în Carpații Meridionali și Estici, cu ninsoare sau lapoviță în zonele înalte. În restul masivelor montane, ziua va fi însorită, cu înnorări seara.