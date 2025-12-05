Codul roșu este în vigoare în intervalul 05.12.2025, ora 7:35 – 9:00.

Pentru zona: județul Caraș-Severin – localitățile Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

Fenomene vizate: rafale puternice și persistente de vânt, ce pot depăși 90 km/h.

Zone vizate:

– Județul Argeș, zona montană de peste 1800 m;

– Județul Prahova, zona montană de peste 1800 m;

– Județul Dâmbovița, zona montană de peste 1800 m.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, cu viteze la rafală între 90 și 100 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie anunță un fenomen neobișnuit pentru această perioadă: temperaturi mai ridicate decât cele specifice, care vor persista până la începutul anului 2026. În întreaga țară, valorile termice vor depăși normalul, iar precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, conform prognozei pentru intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

Săptămâna 8–15 decembrie

Temperaturile vor fi peste media caracteristică acestei săptămâni în toate regiunile, cu abateri mai pronunțate în vest, nord și centru. Precipitațiile vor fi reduse în toată țara.

Săptămâna 15–22 decembrie / 22–29 decembrie

Temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale ale perioadei în toate zonele. Cantitățile de precipitații vor continua să fie sub nivelul obișnuit în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie

Valorile termice se vor menține peste cele specifice intervalului pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale, însă în nord-vest se va menține o ușoară tendință de deficit.

În Capitală, cerul va rămâne mai mult noros, cu posibilitatea unor ploi slabe, iar vântul va sufla moderat, atingând rafale de 40–50 km/h. Temperatura maximă va urca până la 11 grade, valoare peste media obișnuită a perioadei. În timpul nopții, nebulozitatea se menține, va mai ploua slab, iar spre dimineață temperatura va coborî la aproximativ 6 grade.

La munte, ziua aduce cer acoperit și ploi slabe, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini înalte, sunt posibile precipitații mixte – lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu putere, în special în Munții Banatului și în zona vestică a Carpaților Meridionali, unde rafalele pot depăși 80–90 km/h. Temperaturile din stațiuni se mențin mai ridicate decât cele obișnuite în luna decembrie.