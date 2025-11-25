CNAIR anunță că vor fi restricții pentru mașinile mari (peste 7,5 tone) de Ziua Sfântului Andrei și de Ziua Națională a României, precum și în ziua dinaintea acestor sărbători. Restricțiile se aplică:

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025 – între orele 18:00 și 22:00;

Duminică, 30 noiembrie 2025 (Sfântul Andrei) – între orele 06:00 și 22:00;

Luni, 1 decembrie 2025 (Ziua Națională) – între orele 06:00 și 22:00.

Aceste restricții sunt pentru mașinile care nu transportă doar persoane și se aplică pe drumul: DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecțiile cu DN7C și DN1).

De altfel, traficul va fi restricționat și pe Valea Oltului între 21 noiembrie și 19 decembrie: pe DN7, în zona viaductului Cârligu Mic (km 200+500 – 201+500, lângă Călimănești, Vâlcea), vor fi lucrări de întreținere în această perioadă.

Circulația se va face pe un singur sens, alternativ, cu ajutorul pilotilor de circulație și semafoarelor.

Nu vor fi restricții între 28 noiembrie și 1 decembrie (minivacanță de Ziua Națională).

Traseul: Calafat Pod PTF → DN56 → Maglavit → DN56A → Simian → DN6 → Centura Drobeta Turnu Severin → DN6 → Orșova → DN6 → Centura Caransebeș → DN6 → Centura Lugoj → A6 → A1 → Nădlac II PTF.

Vehiculul transportă un transformator și are: Lățime: 2,75 m Lungime: 25 m Înălțime: 4 m Masă totală: 123 tone

Viteza maximă: 70 km/h, adaptată condițiilor de trafic.

Transportul va fi însoțit de autovehicule speciale și poliție rutieră. Nu se va desfășura dacă sunt fenomene meteorologice periculoase (cod galben, portocaliu sau roșu). Mai multe informații despre starea drumurilor:

Vor fi patru transporturi cu depășiri pe traseul:

Agigea → DN39A → DN39 → A4 → DN3 → Murfatlar → DN22C → Medgidia → DN2A → Țăndărei → DN2A → Slobozia → DN2A → Urziceni → DN2 → Centura București Sud → A1 → DN65B → DN65 → DN65G → Drumul Expres Craiova-Pitești → DN65F → Craiova → DN56 → Maglavit → DN56A → Simian → DN6 → Drobeta Turnu Severin → DN6 → Centura Caransebeș → DN68 → Hațeg → DN66 → A1 → Ilia → DN7 → Mintia

Agigea → DN39A → DN39 → A4 → DN3 → Murfatlar → DN22C → Medgidia → DN2A → Țăndărei → DN2A → Slobozia → DN2A → Urziceni → DN2 → Centura București Sud → A1 → DN65B → DN65 → DN65G → Drumul Expres Craiova-Pitești → DN65F → Craiova → DN56 → Maglavit → DN56A → Simian → DN6 → Drobeta Turnu Severin → DN6 → Centura Caransebeș → DN68 → Hațeg → DN66 → A1 → Ilia → DN7 → Mintia Dimensiuni vehicule: Lățime: 5,26 m Lungime: 49,5 m Înălțime: 4,5 m Masă totală: 193 tone

Viteza maximă: 70 km/h, adaptată traficului.

Transporturile sunt însoțite de poliție și de autovehicule speciale. Nu se vor desfășura dacă apar fenomene meteorologice periculoase (cod galben, portocaliu sau roșu).