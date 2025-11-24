Alba Iulia, Capitala Unirii, rămâne centrul simbolic al sărbătorii. Pe tot parcursul zilei de 1 Decembrie, sunt programate ceremonii oficiale, parada militară, reconstituiri istorice, expoziții și concertul din Piața Cetății cu Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu și Marius Mihalache.

Seara se încheie, la ora 20:30, cu un spectaculos foc de artificii.

Ora Eveniment Locație Descriere 10:00 – 20:00 Salonul de Carte „1 Decembrie” Sediul CJ Alba Expoziții de carte, caricatură, pictură pe sticlă și război. 12:00 Arborarea Drapelului Național Piața Tricolorului Moment oficial festiv. 12:30 – 14:30 Ceremonii depunere coroane Diverse monumente Omagii aduse personalităților Unirii. 14:00 Paradă militară Bulevardul 1 Decembrie 1918 Defilarea trupelor. 16:00 Reconstituire istorică Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan 240 de ani de la execuție. 17:00 Caleidoscopul Unirii Cetatea Alba Carolina Reconstituiri istorice. 17:30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Moment solemn tradițional. 18:30 Concerte: Voltaj, Damian & Brothers, Mihai Mărgineanu, Marius Mihalache Piața Cetății Spectacol muzical. 20:30 Foc de artificii Piața Cetății Spectacol de încheiere.

La Arad, sărbătoarea se extinde pe două zile. După concertul de muzică populară din 30 noiembrie, de 1 Decembrie, platoul din fața Palatului Administrativ găzduiește un concert de muzică ușoară, invitatul special fiind Ștefan Bănică Jr. Programul începe la 18:30 și se încheie la ora 22:00 cu un foc de artificii.

Ora Eveniment Locație Descriere 18:30 Arthur in Neverland Platoul din fața Palatului Administrativ Concert de muzică ușoară – deschiderea serii. 19:00 Blackjack Platoul din fața Palatului Administrativ Concert live. 19:30 Trupa Barbarossa Platoul din fața Palatului Administrativ Concert live. 20:00 Cargo Platoul din fața Palatului Administrativ Concert rock, cap de afiș. 21:00 Ștefan Bănică Jr. Platoul din fața Palatului Administrativ Concert pop-rock. 22:00 Foc de artificii Centrul Aradului Spectacol pirotehnic de final.

București devine, ca în fiecare an, un punct fierbinte al culturii teatrale.

La Teatrul Național București, seara de 1 Decembrie propune un adevărat maraton de spectacole. De la ora 18:30, publicul poate alege între două producții puternice: „Năpasta” de I.L. Caragiale, în regia lui Marcel Țop – o împletire de tragic, polițist și mitologic –, și „Artă” de Yazmina Reza, o comedie inteligentă despre prietenie și adevăruri incomode.

De la ora 20:00, „(Anti)Portret de familie” aduce o radiografie amară și ironică a unei familii contemporane, într-un stil care amintește de o întâlnire între Woody Allen și Caragiale, iar de la 20:30, satira „Proștii”, după o idee de Teodor Mazilu, promite o seară de umor mușcător și reflecție socială.

În paralel, la FF Theatre, de la ora 19:00, publicul peste 16 ani este invitat la comedia absurdă „50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu”, o explozie de situații haotice și personaje neașteptate, în care dormitorul devine scenă pentru o „bombă nucleară” a relațiilor de cuplu.

Ora Eveniment Locație Descriere 18:30 Năpasta – de I.L. Caragiale TNB Spectacol regizat de Marcel Țop, o îmbinare între dramă, polițist și tragedie, într-un decor atemporal. 18:30 Artă – de Yazmina Reza TNB Comedie despre prietenie și adevăruri nespuse. Regie: Teodora Câmpineanu. Spectacol independent. 19:00 50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu FF Theatre Comedie absurdă, nerecomandată sub 16 ani, despre relațiile de cuplu și haosul domestic. 20:00 (Anti)Portret de familie TNB Spectacol despre secretele și tensiunile unei familii contemporane. 20:30 Proștii TNB Satiră socială după o idee de Teodor Mazilu, regia Marcel Țop.

Craiova cinstește Ziua Națională prin literatură și iubire.

De la ora 18:00, la Teatrul Național „Marin Sorescu”, Emil Boroghină susține recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului meu”, un spectacol emoționant de poezie și proză românească.

Seara continuă, de la 19:00, cu premiera „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, un spectacol-eveniment despre iubire, adevăr și speranță, cu o distribuție remarcabilă.

Ora Eveniment Locație Descriere 18:00 Sunt suflet în sufletul neamului meu Teatrul Național „Marin Sorescu” Recital de poezie și proză românească susținut de Emil Boroghină. 19:00 Steaua fără nume Teatrul Național „Marin Sorescu” Premiera capodoperei lui Mihail Sebastian, despre iubire și adevăr.

Iașiul propune o combinație savuroasă de gust, tradiție și muzică.

Pe strada Lăpușneanu, de la ora 17:00, FOOMFest VII transformă Ziua Națională într-o sărbătoare a bucatelor gătite lent și a lăutarilor, cu Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, care lansează albumul „Idei Care Ard”.

La Sala Polivalentă, tot de la ora 18:00, festivalul „Potcoava de Aur 2025” aduce pe scenă nume mari ale muzicii populare românești: Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Ion Paladi, Vlăduțele muzicii populare și ansambluri folclorice.

Seara, de la ora 19:00, Ateneul Național găzduiește concertul „TangODiseea Interbelic” susținut de Analia Selis, un omagiu muzical adus României prin farmecul tangoului românesc.

Ora Eveniment Locație Descriere 17:00 FOOMFest VII – Barbecue lăutăresc Foom by Nemțeana Eveniment gastronomic și muzical cu Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase. 18:00 Potcoava de Aur 2025 Sala Polivalentă Festival de muzică populară, cu artiști consacrați: Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Ion Paladi etc. 19:00 TangOdiseea Interbelic – Analia Selis Ateneul Național Iași Concert de tango românesc și argentinian, cu Ștefan Doniga.

De la teatru și concerte, la tradiții și comemorări istorice, românii au în acest an nenumărate moduri prin care pot spune cu bucurie: La mulți ani, România!