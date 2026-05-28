CNAIR restricționează circulația pe mai multe drumuri aglomerate din țară între 30 mai – 1 iunie, de Rusalii. Transalpina, redeschisă parțial

Minivacanța de Rusalii aduce schimbări importante pentru șoferi: CNAIR impune restricții pentru camioanele de mare tonaj pe mai multe drumuri intens circulate, iar Transalpina se redeschide circulației, însă cu reguli stricte și restricții de noapte.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează participanții la trafic că, în conformitate cu prevederile Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, va fi restricționată în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor. Restricțiile se aplică pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, conform Anexei nr. 1 la Ordin.

Pe Autostrada A2, pe tronsonul București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4), circulația va fi restricționată pe ambele sensuri de mers în data de 30 mai 2026, în intervalul orar 16:00 – 22:00, iar în zilele de 31 mai și 1 iunie 2026, în intervalul 06:00 – 22:00.

Pe DN 7, pe sectorul Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), restricțiile vor fi aplicate pe ambele sensuri de circulație în data de 30 mai 2026, între orele 18:00 – 22:00, precum și în zilele de 31 mai și 1 iunie 2026, între orele 06:00 – 22:00.

De asemenea, pe DN 39, pe traseul Agigea (intersecția DN39 cu DN39A) – Mangalia (limita municipiului), circulația vehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe ambele sensuri de mers în data de 30 mai 2026, în intervalul 16:00 – 22:00, iar în zilele de 31 mai și 1 iunie 2026, în intervalul 06:00 – 22:00.

CNAIR precizează că nerespectarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360, precum și pe site-ul oficial www.cnadnr.ro, la secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale”, sau pe pagina oficială de Facebook a CNAIR.

Indicativ drum Traseu Sens de parcurs Sâmbătă, 30 mai 2026 Duminică, 31 mai 2026 Luni, 1 iunie 2026 Observații A2 București (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A2 cu A4) Ambele sensuri 16:00 – 22:00 06:00 – 22:00 06:00 – 22:00 Restricția se aplică vehiculelor rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone DN 7 Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1) Ambele sensuri 18:00 – 22:00 06:00 – 22:00 06:00 – 22:00 Restricția se aplică vehiculelor rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone DN 39 Agigea (intersecția DN39 cu DN39A) – Mangalia (limita municipiului) Ambele sensuri 16:00 – 22:00 06:00 – 22:00 06:00 – 22:00 Restricția se aplică vehiculelor rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone

Circulația rutieră pe Transalpina se redeschide vineri, 29 mai 2026, începând cu ora 09:00, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăț al DN 67C. Decizia a fost luată în urma verificărilor efectuate în teren de o comisie formată din reprezentanți ai CNAIR, DRDP Craiova și DRDP Cluj.

Redeschiderea circulației pe acest sector de drum montan vine însă cu mai multe restricții pe care participanții la trafic trebuie să le respecte. Astfel, în perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația rutieră va fi închisă pe timpul nopții, în intervalul orar 20:00 – 09:00. Începând cu data de 1 iulie, programul de închidere nocturnă va fi modificat, circulația urmând să fie restricționată între orele 21:00 și 07:00.

Pe întreg sectorul redeschis al Transalpinei, viteza maximă admisă este de 30 km/h. Totodată, accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis.

Reprezentanții CNAIR atrag atenția că traficul rutier poate fi închis sau restricționat temporar în cazul apariției unor condiții meteorologice nefavorabile, precum ceață densă, ploi torențiale sau furtuni. Măsuri similare pot fi dispuse și în situații care pun în pericol siguranța circulației, cum ar fi avalanșele, căderile de stânci sau ebulmentele.

Autoritățile subliniază că respectarea tuturor restricțiilor impuse este obligatorie pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță pe acest sector de drum montan.