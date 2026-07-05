CNAIR anunță restricții de circulație pentru șoferi începând de luni, 6 iulie. Sunt afectate mai multe sectoare de drum: Circulați cu atenție!

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții de circulație pe Drumul Național 1, pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, începând de luni, 6 iulie 2026.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe Facebook, restricțiile vor fi aplicate în zona podului situat la kilometrul 56+052, pe sensul de deplasare Ploiești – Brașov, precum și pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 62+600 și 64+350, pe ambele sensuri de circulație.

Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea lucrărilor de înlocuire a rosturilor de dilatație, intervenții necesare pentru menținerea siguranței și funcționalității infrastructurii rutiere.

Reprezentanții CNAIR recomandă participanților la trafic să circule cu atenție în zonele afectate de lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata intervențiilor.

„Începând de luni, 06.07.2026, se vor institui restricții de circulație pe DN1, Centura de Vest Ploiești, în zona podului situat la km 56+052, pe sensul de deplasare Ploiești – Brașov și pe sectorul cuprins între km 62+600 – km 64+350, pe ambele sensuri de deplasare. Restricțiile sunt necesare în vederea executării lucrărilor de înlocuire a rosturilor de dilatație. Circulați cu atenție!”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe Facebook.

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Anterior, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că lucrările desfășurate pe timpul nopții pe DN 59A, în localitatea Săcălaz, vor continua și în săptămâna următoare. Intervențiile vizează așternerea unui nou covor asfaltic până la limita administrativă cu municipiul Timișoara, pe sectorul de drum național aflat în lucru.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor.

„Continuă și săptămâna viitoare lucrările pe timpul nopții pe DN 59A, în localitatea Săcălaz. Se așterne covor asfaltic până la limita administrativă cu Timișoara, pe drumul național! Circulați cu prudență, adaptați viteza la condițiile din teren și respectați semnalizarea rutieră temporară!”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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