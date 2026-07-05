Ministerul Culturii oferă finanțări de peste 6,2 milioane de lei pentru proiecte culturale. Sumele acordate pot ajunge până la 100.000 de euro
Ministerul Culturii (SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea)
Ministerul Culturii a anunțat lansarea, începând de luni, de la ora 12:00, a apelului de proiecte aferent sesiunii de finanțare prin intermediul Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. Bugetul total alocat acestei sesiuni se ridică la 6.205.841 de lei.
Ministerul Culturii deschide o nouă sesiune de finanțare pentru proiecte culturale
Potrivit instituției, solicitanții eligibili trebuie să desfășoare activități în unul dintre sectoarele culturale și creative vizate de program. Acestea includ arhitectura, bibliotecile, muzeele, cinematografia, multimedia, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele spectacolului, domeniul cărții și artele vizuale.
Pentru a putea beneficia de finanțare, obiectivul proiectului cultural trebuie să urmărească cel puțin una dintre următoarele direcții: sprijinirea antreprenoriatului cultural, creșterea mobilității artiștilor și profesioniștilor din sectoarele culturale și creative sau a lucrărilor acestora, dezvoltarea potențialului de angajare în aceste sectoare, dezvoltarea competențelor și abilităților profesioniștilor activi în domeniu, adaptate unui mediu în continuă schimbare, creșterea incluziunii și a gradului de conștientizare a diversității culturale, dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea acestora pe piață, implementarea unor modele inovatoare de afaceri care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților, precum și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură prin intermediul culturii.
Activitatea principală a proiectului trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii
Activitatea principală a proiectului trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii: crearea unui bun sau serviciu cultural și asigurarea accesului publicului la acesta prin realizarea de producții cultural-artistice sau punerea în valoare a unui bun ori serviciu cultural.
În același timp, activitățile conexe eligibile în cadrul proiectelor pot viza recunoașterea și promovarea excelenței culturale, acțiuni de diplomație culturală și dialog intercultural, organizarea sau participarea la festivaluri, turnee și alte evenimente culturale și artistice, realizarea unor inițiative de artă contemporană la nivel local, regional, național sau internațional, producții artistice rezultate din documentarea istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale, dezvoltarea unor abordări inovatoare privind patrimoniul cultural în vederea atragerii publicului, precum și schimburi de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici în sectoarele culturale și creative, inclusiv prin instruire formală și non-formală, mentorat și programe de tip job shadowing.
Proiectele pot fi depuse până la data de 5 septembrie, ora 12:00
Proiectele pot fi depuse până la data de 5 septembrie, ora 12:00, sau până la epuizarea bugetului disponibil, exclusiv prin intermediul platformei fonduri-cultura.ro.
Data-limită pentru implementarea proiectelor este 5 noiembrie, termen până la care toate activitățile prevăzute în cadrul proiectelor trebuie finalizate.
Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 6.205.841 de lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate în cadrul schemei este cuprinsă între echivalentul în lei a 10.000 de euro pentru fiecare proiect și un maximum de 100.000 de euro.
Pentru participarea la sesiunea de finanțare, solicitanții trebuie să depună dosarul cererii de finanțare, care trebuie să includă toate documentele prevăzute în Ghidul Solicitantului.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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