Zilele Bistriței 2026: Porți Deschise la Biblioteca Județeană și Evenimente Culturale la Casa Colecțiilor

În cadrul Zilelor Bistriței, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” organizează o serie de activități culturale, inclusiv Porți Deschise la sediul central, precum și evenimente speciale la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu.

În zilele de sâmbătă și duminică, 11 și 12 iulie 2026, între orele 12:00 și 18:00, compartimentele de Împrumut pentru adulți, Împrumut pentru copii, Sala de lectură și Mediateca vor fi deschise publicului pentru vizite și împrumut de carte.

Pe 11 și 12 iulie 2026, Casa Colecțiilor găzduiește o serie de evenimente culturale, lansări de carte, recitaluri și expoziții.

De la ora 10:00 va avea loc dezvelirea plăcilor memoriale la imobilele în care au locuit scriitorii și artiștii plastici Miron Duca, Lucian Valea, Ion Moise, Ioan Ilieș, Ion Urcan, Alexandru-Cristian Miloș, Grigore Bradea, Luca Onul și Dumitru Andrașoni.

De la ora 16:00 începe Seara Editurilor Junimea și Casa Cărții de Știință, cu lansări de carte susținute de autori precum Marin Tarangul, Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi, Horia Zilieru, Pierre Cormary, Caliopia Tocală, Helmut Seiler, Dinu Flămând și Rolando Kattan. Prezentările vor fi realizate de Ioan Alexandru Tofan, Simona Modreanu și Caliopia Tocală.

De asemenea, Editura Casa Cărții de Știință va lansa volume semnate de Aurel Rău, Saint-John Perse (traducere de Aurel Rău) și Adrian Mureșan, prezentate de Aurel Rău, Adrian Mureșan și Mircea Trifu.

Vor fi lansate și cărți ale altor edituri, printre care se numără „Jurnal” de Ion Moise (Editura Galaxia Gutenberg), „Cerșetorul de albastru” de Crin-Triandafil Theodorescu (Editura Tango), „Scrieri” de Icu Crăciun (Editura PIM), volume de Horea Porumb, Dorel Cosma și Laura C. Munteanu.

Evenimentul include un maraton literar cu participarea unor scriitori locali, recital muzical susținut de Florin Săsărman și un salon de carte, precum și vizitarea expoziției Gheorghe Tomozei și a Casei Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu.

De la ora 16:00 se desfășoară Seara Editurilor bistrițene cu lansări de carte la Editura Charmides, Editura George Coșbuc, Editura Denebris și Editura Nosa Nostra. Printre titlurile lansate se numără „Poeme inedite” de Constantin Kavafis, „Poveștile Bistriței” de Menuț Maximinian, „Gheare blânde” și „Acolo” de Cornel Cotuțiu, „Blesteme” și „Line Eve” de Vasile Muste, precum și alte volume semnate de Gavril Moldovan, Alexandru Oltean, Cristiana Gabriela Pătroi, Alex Cristescu, Gabriela Cotacu, Corneliu Gaiu, Al. Uiuiu, Gelu Vlaşin și Nadia Urian Linul.

Programul include un nou maraton literar cu scriitori locali, recital muzical susținut de Cristina Vlașin, salon de carte și vizitarea expoziției Gheorghe Tomozei și a Casei Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu. Evenimentele vor fi moderate de Amalia Levey și Paul Pavelea.