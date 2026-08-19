Ilie Bolojan cere instalarea rapidă a unui nou Guvern: „Nu mă agăţ de putere”. Avertisment privind direcția României
Sursa: Inquam Photos / George Călin
Premierul interimar Ilie Bolojan susține că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu atribuții depline, în condițiile în care actualul Executiv, după demitere, funcționează cu competențe limitate. El afirmă că situația complică gestionarea unor probleme importante, de la fondurile europene și proiectele legislative până la criza energetică. Bolojan respinge ideea că ar încerca să rămână la putere și avertizează că viitorul Executiv trebuie să continue reducerea deficitelor și controlul cheltuielilor publice.
Ilie Bolojan: E nevoie de un guvern cu forţe depline
Ilie Bolojan a vorbit despre perioada de interimat și despre dificultățile cu care se confruntă un Executiv demis atunci când trebuie să administreze probleme care necesită decizii importante.
Premierul interimar spune că rămânerea sa în funcție este determinată de responsabilitățile instituționale până la instalarea unui nou Cabinet și nu de intenția de a-și păstra poziția.
”Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat şi gândiţi-vă, că nu mă agăţ de această funcţie, dar dacă ai o responsabilitate pentru ţara asta, trebuie să exercit această funcţie până se creează condiţii să avem un nou guvern. Ori dacă aceste condiţii nu s-au creat, nu vă imagineaţi că e foarte comod în această perioadă, când guvernul are competenţele mult diminuate, să gestioneze toate problemele pe care le avem, de la absorţia de fonduri europene, de la lucrările efective, de la partea de a lucra pentru a fi votate în Parlament proiectele de legi, dar care să fie în aşa fel votate încât să fie considerate jaloane îndeplinite de la rezolvarea crizelor care apar, nu ştiu, criza energetică şi aşa mai departe. Deci e nevoie de un guvern cu forţe depline”, a declarat premierul interimar la B1.
Bolojan vrea formarea cât mai rapidă a noului Guvern
Șeful interimar al Executivului consideră că prelungirea actualei situații nu este benefică, în condițiile în care responsabilitățile Guvernului continuă să existe, dar instrumentele pe care acesta le are la dispoziție sunt mai limitate.
În opinia sa, instalarea rapidă a unui Cabinet cu puteri depline ar permite gestionarea mai eficientă a problemelor economice și administrative.
”Trebuie să ajungem acolo şi aşa cum v-am spus, cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e uşor să gestione responsabilităţi în altfel de situaţii, dar nu e vina mea pentru treaba asta şi v-am spus, nu mă agăţ de putere”, a spus Bolojan.
Premierul interimar a transmis și ce așteaptă de la viitoarele formule guvernamentale.
”Soluţia serioasă pentru România este să acţionăm în aşa fel încât guvernele care vin să fie nişte guverne care într-adevăr se comportă responsabil”, a mai afirmat premierul interimar.
Bolojan spune că România a ieșit din „fundătura” anului 2025
O parte importantă a intervenției sale a vizat situația finanțelor publice și măsurile adoptate în perioada în care a condus Guvernul cu atribuții depline.
Bolojan susține că România se confrunta în 2025 cu dezechilibre bugetare foarte mari și cu riscuri semnificative în ceea ce privește încrederea investitorilor.
El a subliniat că ”România era într-o fundătură în 2025, cu nişte deficite enorme, fără o speranţă de a ieşi din ele şi a ieşit din această fundătură”.
Premierul interimar consideră că măsurile adoptate de Cabinetul său au contribuit inclusiv la evitarea deteriorării ratingului de țară.
Ilie Bolojan: „Am scăpat de scăderea calificativului”
Bolojan a insistat asupra riscurilor pe care o eventuală retrogradare le-ar fi avut pentru costurile de finanțare ale statului și pentru întreaga economie.
”Am scăpat de scăderea calificativului, ceea ce ar fi însemnat că dacă rating-ul din ţară este căzut, nu puteam intra decât într-o zonă de downgradare. în care investiţiile nu erau recomandate în România, ceea ce ar fi însemnat dobânzi mult mai mari, nu doar plătite de stat, ci plătite de fiecare cetăţean şi complicaţii în economie enorme şi acest lucru l-a evitat acest guvern prin măsurile pe care le-a luat. Asta nu trebuie să periclităm, pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, când, deşi acest guvern a fost demis, am trecut prin două evaluări legate de rating-ul de ţară, deci am avut două audituri făcute de companiile de rating, companii care prestează servicii pentru investitori.
Şi dacă nu te auditează într-o formulă care să le garanteze în anii următori investiţiile, vă puteţi da seama că nu mai au acele contracte, deci te evaluează serios, dat fiind obligaţiile pe care le au. Asta am trecut cu bine prin aceste evaluări, pentru că am luat măsurile care au fost necesare, am coborât deficitele, am asigurat o stabilitate economică şi bugetară, e adevărat, nişte costuri pe care le-am avut”, a afirmat premierul.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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