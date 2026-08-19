Ilie Bolojan cere instalarea rapidă a unui nou Guvern: „Nu mă agăţ de putere”. Avertisment privind direcția României

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu atribuții depline, în condițiile în care actualul Executiv, după demitere, funcționează cu competențe limitate. El afirmă că situația complică gestionarea unor probleme importante, de la fondurile europene și proiectele legislative până la criza energetică. Bolojan respinge ideea că ar încerca să rămână la putere și avertizează că viitorul Executiv trebuie să continue reducerea deficitelor și controlul cheltuielilor publice.

Ilie Bolojan a vorbit despre perioada de interimat și despre dificultățile cu care se confruntă un Executiv demis atunci când trebuie să administreze probleme care necesită decizii importante.

Premierul interimar spune că rămânerea sa în funcție este determinată de responsabilitățile instituționale până la instalarea unui nou Cabinet și nu de intenția de a-și păstra poziția.

”Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat şi gândiţi-vă, că nu mă agăţ de această funcţie, dar dacă ai o responsabilitate pentru ţara asta, trebuie să exercit această funcţie până se creează condiţii să avem un nou guvern. Ori dacă aceste condiţii nu s-au creat, nu vă imagineaţi că e foarte comod în această perioadă, când guvernul are competenţele mult diminuate, să gestioneze toate problemele pe care le avem, de la absorţia de fonduri europene, de la lucrările efective, de la partea de a lucra pentru a fi votate în Parlament proiectele de legi, dar care să fie în aşa fel votate încât să fie considerate jaloane îndeplinite de la rezolvarea crizelor care apar, nu ştiu, criza energetică şi aşa mai departe. Deci e nevoie de un guvern cu forţe depline”, a declarat premierul interimar la B1.

Șeful interimar al Executivului consideră că prelungirea actualei situații nu este benefică, în condițiile în care responsabilitățile Guvernului continuă să existe, dar instrumentele pe care acesta le are la dispoziție sunt mai limitate.

În opinia sa, instalarea rapidă a unui Cabinet cu puteri depline ar permite gestionarea mai eficientă a problemelor economice și administrative.

”Trebuie să ajungem acolo şi aşa cum v-am spus, cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e uşor să gestione responsabilităţi în altfel de situaţii, dar nu e vina mea pentru treaba asta şi v-am spus, nu mă agăţ de putere”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a transmis și ce așteaptă de la viitoarele formule guvernamentale.

”Soluţia serioasă pentru România este să acţionăm în aşa fel încât guvernele care vin să fie nişte guverne care într-adevăr se comportă responsabil”, a mai afirmat premierul interimar.

O parte importantă a intervenției sale a vizat situația finanțelor publice și măsurile adoptate în perioada în care a condus Guvernul cu atribuții depline.

Bolojan susține că România se confrunta în 2025 cu dezechilibre bugetare foarte mari și cu riscuri semnificative în ceea ce privește încrederea investitorilor.

El a subliniat că ”România era într-o fundătură în 2025, cu nişte deficite enorme, fără o speranţă de a ieşi din ele şi a ieşit din această fundătură”.

Premierul interimar consideră că măsurile adoptate de Cabinetul său au contribuit inclusiv la evitarea deteriorării ratingului de țară.

Bolojan a insistat asupra riscurilor pe care o eventuală retrogradare le-ar fi avut pentru costurile de finanțare ale statului și pentru întreaga economie.