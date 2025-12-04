Sudul Moldovei și nordul Munteniei: Cerul rămâne acoperit. Dimineața e ceață în zonele joase. Pe parcursul zilei poate să picure puțin. Temperatura ajunge până la 14°C, potrivit ANM.

Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina: Dimineața e ceață, apoi se înnorează. Este posibilă o ploaie slabă. Vântul mai suflă uneori, iar temperatura ajunge la 13°C.

Oltenia: Cerul rămâne închis toată ziua. Dimineața e ceață și umezeală pe câmpii. Pe ici-colo poate să picure. Vântul se întărește, iar la prânz sunt 12°C.

Dobrogea și Bărăgan: Zi mohorâtă, cu ceață dimineața și ploaie mai târziu. Se încălzește puțin, cu aproximativ 16°C la malul mării.

Nordul Transilvaniei și Maramureș: Dimineața e înnorat, dar după prânz apare soarele. Maximele ajung la 13°C, mai mult decât de obicei.

Sudul Banatului: Vântul se intensifică, până la 80 km/h. Noaptea se adună nori de ploaie.

Astăzi (joi): Zi mohorâtă, puțin probabil să plouă. Vântul bate ușor mai tare, iar temperatura maximă ajunge la 12°C. Acum sunt aproximativ 6°C.

Vineri: Înnorat, cu ploaie sau burniță trecătoare. Vântul va bate mai tare. Maxima scade la 10°C.

Sâmbătă: Se răcește, cu maxime de 7°C. Cer închis, ploaie ocazională și vânt destul de puternic.

Duminică: Cer acoperit, posibil câțiva stropi de ploaie sau burniță. Maxima ajunge la 8°C.

Astăzi (joi): Vreme mai caldă decât de obicei. Puțină ploaie în unele zone și fulgi de zăpadă în zonele înalte. Soarele apare printre nori, iar vântul bate mai tare pe creste.

Vineri: Cer închis. Ploaie în masivele din sud și est, iar la altitudini mari lapoviță și ninsoare. Vântul bate puternic în sud-vest.

Sâmbătă: Vreme caldă, cu înnorări. În Munții Meridionali și Banat mai picură puțin. Vânt mai tare la altitudine mare.

Duminică: Temperaturi ridicate. Cer acoperit, cu ploi slabe doar pe ici-colo.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și două avertizări meteo de tip Cod Galben și Cod Portocaliu de intensificări ale vântului.

Codul Galben va fi valabil între 4 decembrie (ora 10:00) – 5 decembrie (ora 22:00). Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90…110 km/h.

Codul Portocaliu va fi valabil între 4 decembrie (ora 16:00) – 5 decembrie (ora 10:00). În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.