Prognoza meteo ANM
Sudul Moldovei și nordul Munteniei: Cerul rămâne acoperit. Dimineața e ceață în zonele joase. Pe parcursul zilei poate să picure puțin. Temperatura ajunge până la 14°C, potrivit ANM.
Jumătatea nordică a Moldovei și Bucovina: Dimineața e ceață, apoi se înnorează. Este posibilă o ploaie slabă. Vântul mai suflă uneori, iar temperatura ajunge la 13°C.
Oltenia: Cerul rămâne închis toată ziua. Dimineața e ceață și umezeală pe câmpii. Pe ici-colo poate să picure. Vântul se întărește, iar la prânz sunt 12°C.
Dobrogea și Bărăgan: Zi mohorâtă, cu ceață dimineața și ploaie mai târziu. Se încălzește puțin, cu aproximativ 16°C la malul mării.
Nordul Transilvaniei și Maramureș: Dimineața e înnorat, dar după prânz apare soarele. Maximele ajung la 13°C, mai mult decât de obicei.
Sudul Banatului: Vântul se intensifică, până la 80 km/h. Noaptea se adună nori de ploaie.
Cum va fi vremea în Capitală, în weekend?
Astăzi (joi): Zi mohorâtă, puțin probabil să plouă. Vântul bate ușor mai tare, iar temperatura maximă ajunge la 12°C. Acum sunt aproximativ 6°C.
Vineri: Înnorat, cu ploaie sau burniță trecătoare. Vântul va bate mai tare. Maxima scade la 10°C.
Sâmbătă: Se răcește, cu maxime de 7°C. Cer închis, ploaie ocazională și vânt destul de puternic.
Duminică: Cer acoperit, posibil câțiva stropi de ploaie sau burniță. Maxima ajunge la 8°C.
Cum va fi vremea la munte, în weekend?
Astăzi (joi): Vreme mai caldă decât de obicei. Puțină ploaie în unele zone și fulgi de zăpadă în zonele înalte. Soarele apare printre nori, iar vântul bate mai tare pe creste.
Vineri: Cer închis. Ploaie în masivele din sud și est, iar la altitudini mari lapoviță și ninsoare. Vântul bate puternic în sud-vest.
Sâmbătă: Vreme caldă, cu înnorări. În Munții Meridionali și Banat mai picură puțin. Vânt mai tare la altitudine mare.
Duminică: Temperaturi ridicate. Cer acoperit, cu ploi slabe doar pe ici-colo.
Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic
Meteorologii ANM au emis, totodată, și două avertizări meteo de tip Cod Galben și Cod Portocaliu de intensificări ale vântului.
Codul Galben va fi valabil între 4 decembrie (ora 10:00) – 5 decembrie (ora 22:00). Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90…110 km/h.
Codul Portocaliu va fi valabil între 4 decembrie (ora 16:00) – 5 decembrie (ora 10:00). În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70…90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.