Prognoza meteo 3 decembrie: ploi, burniță și ceață în majoritatea zonelor

Prognoza meteo: Valorile maxime vor porni de la 6–7 grade în depresiuni și în nord-est și vor ajunge până la 13–14 grade în sud și sud-estul țării.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua va fi în general mohorâtă, cu ceață dimineața și ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va fi slab, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât ieri, atingând până la 14 grade în zona Bărăganului.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul va rămâne predominant înnorat, cu ceață în zonele joase la primele ore. Treptat, sunt posibile câteva picături de ploaie, iar temperaturile vor fi ușor peste media perioadei, atingând 10–11 grade.

În partea de nord a Moldovei și în Bucovina, cerul va fi tot mai mult acoperit de nori, cu ploi slabe, trecătoare. Vântul va fi liniștit, iar temperaturile se vor menține apropiate de cele înregistrate marți.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile vor fi mai ridicate decât de obicei, ajungând până la 12 grade. Dimineața este posibil să apară ceață în anumite zone, însă cerul se va degaja treptat după prânz. Aerul mai cald pătrunde și în vestul regiunii, unde maximele se apropie tot de 12 grade. Ziua va fi schimbătoare, cu înnorări și intervale scurte cu soare, iar ploaia este puțin probabilă. În sudul Banatului, vântul se intensifică, atingând viteze de 40–50 km/h.

În Transilvania, soarele va fi vizibil intermitent, iar în zonele montane pot apărea ploi slabe, iar pe crestele Carpaților Meridionali vor persista condițiile de lapoviță și ninsoare. La Târgu Mureș se vor înregistra maxime de aproximativ 11 grade, peste media obișnuită pentru această perioadă.

În Oltenia, vremea va rămâne închisă pe tot parcursul zilei, cu ceață dimineața și umiditate ridicată în câmpii. Ploile slabe se pot extinde după-amiaza și noaptea. Aceleași condiții se vor menține și în sudul țării: cer predominant noros, ceață dimineața și câțiva stropi de ploaie în anumite regiuni. După maxime de 8–9 grade ieri, astăzi temperaturile pot urca până la 14 grade în Lunca Dunării.

La București, ziua de astăzi se anunță înnorată, dar cu temperaturi peste medie pentru începutul lunii decembrie, atingând aproximativ 11 grade la amiază. Seara și noaptea sunt posibile câteva ploi slabe, iar dimineața următoare mercurul termometrelor va coborî în jur de 7 grade.

În zonele montane, vremea va fi mai caldă decât de obicei pentru această perioadă. Vor fi ploi slabe în anumite masive, iar la altitudini mari se pot semnala câțiva fulgi de zăpadă. Printre nori va fi vizibil și soarele, iar vântul va sufla mai tare pe crestele munților.