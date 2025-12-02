Săptămâna 1–8 decembrie 2025

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în extremitatea de sud-vest, iar în restul regiunilor se estimează un deficit, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 8–15 decembrie 2025

Temperaturile medii se vor menține peste valorile normale pentru acest interval în toate regiunile, cu abateri mai semnificative în zonele montane.

Precipitațiile vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15–22 decembrie 2025

Temperaturile medii vor rămâne mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 22–29 decembrie 2025

Valorile termice medii se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Cerul va rămâne acoperit marți, 2 decembrie, în estul țării, iar în Capitală sunt așteptate din nou ceață și înnorări persistente. În est, nebulozitatea va fi accentuată pe tot parcursul zilei, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi variabil. Spre seară și în timpul nopții, local în vest vor apărea ploi slabe sau burniță, iar pe crestele montane sunt posibile precipitații mixte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În zonele joase din vest și sud se va semnala ceață și nebulozitate joasă, mai ales dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile rafale de 40–50 km/h în sud-vest, în a doua parte a intervalului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade, iar cele minime între –2 și 7 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, cu ceață și nebulozitate joasă în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima va fi de 2–3 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.