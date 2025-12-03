Începând de vineri, 28 noiembrie, aproximativ 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița se confruntă cu întreruperea furnizării apei potabile. Problemele au apărut în urma unor lucrări desfășurate la acumularea Paltinu, care au redus debitul disponibil pentru consum și pentru utilizări industriale.

Această situație a generat efecte în lanț, una dintre cele mai importante fiind oprirea temporară a centralei electrice de la Brazi, operată de OMV Petrom. Centrala folosește apă pentru procesele de răcire, iar scăderea debitului sub parametrii de siguranță a impus suspendarea activității.

Consultantul economic Adrian Negrescu a atras atenția asupra rolului strategic al centralei de la Brazi în echilibrul energetic al României. Potrivit acestuia, unitatea are o capacitate instalată de aproximativ 860 MW și poate acoperi, în medie, până la 10% din consumul național de electricitate.

Negrescu susține că importanța centralei nu ține doar de volumul de energie produs, ci mai ales de capacitatea sa de a interveni rapid atunci când apar dezechilibre. În special seara sau în perioadele cu variații bruște ale producției din alte surse, centrala de la Brazi contribuie la menținerea frecvenței și stabilității rețelei electrice.

„Decizia OMV Petrom de a închide centrala de la Brazi e ca un fel de sepuku pentru sistemul național energetic. Centrala, cu o capacitate instalată de 860 MW, poate acoperi, în medie, până la 10% din consumul național de electricitate al României. Centrala este vitală pentru echilibrarea sistemului energetic național. Când consumul crește brusc (ex: seara) sau când producția din alte surse scade brusc, Brazi intervine pentru a menține frecvența și stabilitatea rețelei. Impactul său în SEN este major, nu doar prin cantitatea de energie produsă, ci mai ales prin rolul său strategic de echilibrare și stabilitate”, scrie consultantul într-o postare pe rețelele de socializare.

În analiza sa, Adrian Negrescu avertizează că lipsa centralei de la Brazi, mai ales în sezonul rece, ar putea expune România unor riscuri majore. O creștere a consumului de energie, combinată cu indisponibilitatea unor capacități importante de producție, ar putea duce la dezechilibre greu de gestionat.

Negrescu explică faptul că România importa, la momentul respectiv, peste 1.500 MW. El semnalează că peste un anumit prag al importurilor, situat în jurul a 2.200 – 2.400 MW, rețeaua începe să se confrunte cu probleme de stabilitate, ceea ce ar putea favoriza apariția unor pene de curent de amploare.

„Dacă nu se vor găsi rapid soluții, riscăm un blackout epic. Dacă vremea se răcește și consumul de energie crește, asigurarea energiei electrice, mai ales pe timp de seară, va deveni o reală problemă. La această oră importăm 1586 MW. De pe la 2200-2400 de MW in sus, rețeaua începe să aibă probleme”, a explicat consultantul economic.

Potrivit datelor furnizate de OMV Petrom, anul trecut centrala de la Brazi a produs aproximativ 5 TWh de energie electrică, reprezentând circa 10% din producția totală a României. De asemenea, emisiile generate sunt semnificativ mai reduse comparativ cu centralele pe cărbune de putere similară.

Ministerul Energiei a transmis că Sistemul Energetic Național este stabilizat și că oprirea temporară a centralei Brazi a fost compensată prin mecanisme de piață. Ministrul Bogdan Ivan a anunțat că au fost utilizate capacități disponibile de la CE Oltenia și Hidroelectrica, iar Grupul 6 Rovinari este în curs de repornire.

„Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească”, a transmis Ivan.

Potrivit autorităților, centrala Brazi va fi repusă în funcțiune imediat ce debitul de apă necesar răcirii va reveni în parametrii de siguranță.