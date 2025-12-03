Racordarea la noua sursă de apă a implicat instalarea și punerea în funcțiune a unor conducte dedicate, menite să asigure un debit constant pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi. Autoritățile locale au precizat că intervenția a fost coordonată pentru a minimiza riscurile operaționale și a nu suprasolicita sistemul public de distribuție. Finalizarea lucrărilor permite reluarea în siguranță a activităților pe platforma industrială, în timp ce autoritățile continuă să gestioneze consecințele deficitului de apă din regiune.

Oficialii prefecturii Prahova au anunțat marți seara că S.C. Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să fie distribuiți încă 150 m³/h de apă, necesari funcționării Rafinăriei Petrobrazi.

Alimentarea cu apă a rafinăriei a fost discutată marți seara într-o ședință la care au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, autorităților locale, OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova și Termo Ploiești.

În urma întâlnirii, s-a decis ca ESZ să asigure până miercuri seara un debit de 87 l/s pentru menținerea funcționării instalațiilor Rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie redus la 71 l/s. După realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s, conform autorităților din Prahova.

”Aceste măsuri sunt esenţiale pentru stabilizarea situaţiei în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea Rafinăriei să poată continua fără întreruperi”, a precizat Consiliul Judeţean într-un comunicat.

Președintele a menționat că a purtat discuții mai frecvente cu ministrul Energiei în legătură cu situația din cele două județe și a precizat că, în ceea ce privește sectorul energetic, lucrurile sunt momentan sub control.

