Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit clarificări privind recentele probleme care au afectat centrala Brazi și rafinăria Petrobrazi. Oficialul a ținut să liniștească populația: „Nu există pericol de blackout în România. Sistemul energetic național funcționează în parametri siguri și este monitorizat constant.”

Potrivit ministrului, în eventualitatea unor probleme, centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și Paroșeni sunt pregătite să intervină pentru a asigura echilibrul energetic. În acest context, oprirea temporară a Centralei Brazi a fost cauzată de lipsa apei tehnologice, esențială pentru răcirea echipamentelor.

Bogdan Ivan a precizat că „prima turbină a centralei Brazi ar putea fi repornită între luni și marți săptămâna viitoare, imediat ce debitul de apă va fi restabilit.” Aceasta va adăuga aproximativ 300 MW la producția de energie electrică, contribuind la stabilizarea rețelei. Ministrul a subliniat că, în ciuda acestei opriri temporare, sistemul energetic național nu este în pericol.

În paralel, Rafinăria Petrobrazi a intrat în atenția autorităților după ce scăderea presiunii apei a amenințat buna funcționare a instalațiilor. Ca urmare, a fost convocată o ședință de urgență cu reprezentanți ai autorităților prahovene, ai furnizorului de apă și ai operatorului rafinăriei pentru a găsi soluții rapide.

Ministrul Ivan a explicat că „prin colaborarea dintre toate părțile implicate, s-au creat stocuri tampon și surse alternative care permit continuarea activității rafinăriei fără întreruperi.” Această măsură temporară asigură funcționarea normală până la restabilirea debitului complet de apă.

În urma evaluării situației, autoritățile au implementat măsuri pentru alimentarea temporară cu apă, inclusiv printr-un by-pass care să permită racordarea la rețeaua furnizorului local de apă. Astfel, atât centrala Brazi, cât și rafinăria Petrobrazi vor putea funcționa normal, prevenind afectarea producției energetice și industriale.

Ministrul a concluzionat: „Situația este sub control, iar sistemul energetic național dispune de rezerve suficiente pentru a gestiona orice eventuală problemă. România nu se confruntă cu risc de blackout, iar măsurile luate în colaborare cu autoritățile locale și operatorii economici asigură continuitatea producției de energie și a activității industriale critice.”

Ivan a mai explicat că autoritățile monitorizează constant debitul de apă și că sunt pregătite măsuri suplimentare în cazul unor variații neașteptate: „Vom continua să cooperăm cu toate părțile implicate pentru a preveni orice întrerupere. Prioritatea noastră este să menținem stabilitatea energetică și să protejăm infrastructura industrială vitală.” Aceasta subliniază angajamentul autorităților de a gestiona situația cu precauție și responsabilitate.