ESZ Prahova operează o infrastructură aflată în patrimoniul public al statului și administrată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR). Infrastructura are o vechime de peste 50 de ani, bazată pe tehnologia și materialele anilor 1960-1970. În baza contractului de operare nr. 12175/23.07.2013, ESZ Prahova are calitatea de operator, însă nu poate efectua lucrări majore de modernizare, acestea fiind responsabilitatea exclusivă a ANAR, conform prevederilor contractuale.

Potrivit societății, problema principală a fost scăderea nivelului apei din Barajul Paltinu, decizie luată de ANAR și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor fără consultarea operatorului. Aceasta a redus dramatic volumul de apă disponibil, a destabilizat procesele de tratare și a creat presiuni asupra întregului lanț de alimentare, punând în pericol continuitatea serviciului public.

Weekendul trecut, județul Prahova a fost afectat de precipitații masive care au generat o turbiditate extrem de ridicată a apei brute, cu depășirea limitelor tehnologice de tratare. Apa a fost încărcată cu sedimente, nămol și argilă, ceea ce a făcut imposibilă tratarea normală în regim standard, chiar și pentru stațiile de tratare cele mai performante.

Pentru a limita disconfortul publicului, ESZ Prahova a efectuat curățarea și dezinfectarea filtrelor, decantoarelor și rezervoarelor, a verificat toate instalațiile și a optimizat timpii de filtrare. Societatea subliniază însă că aceste intervenții au efect limitat, deoarece infrastructura și deciziile majore de management al apei aparțin ANAR.

ESZ Prahova cere autorităților să comunice clar populației situația reală și să ia măsurile necesare pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă. Societatea atrage atenția asupra importanței protejării infrastructurii și evitării dezinformărilor care pot crea panică sau confuzie în rândul cetățenilor.

Pe termen scurt, ESZ Prahova recomandă populației să utilizeze apa în mod rațional, evitând risipa, și să fie atentă la informațiile oficiale furnizate de autorități. Societatea subliniază că orice încercare de manipulare a datelor sau distribuire de informații eronate poate afecta grav percepția publicului și poate genera neînțelegeri privind responsabilitățile reale.

În ceea ce privește alimentarea cu apă, ESZ Prahova garantează că face toate eforturile posibile pentru a menține continuitatea serviciului, inclusiv prin creșterea capacității de tratare acolo unde este tehnic fezabil și prin monitorizarea constantă a nivelului de turbiditate al apei brute. Toate măsurile sunt documentate și raportate către autorități pentru a asigura transparență și responsabilitate.

Totodată, societatea atrage atenția asupra necesității unor investiții de modernizare a infrastructurii, care să permită adaptarea la condițiile climatice extreme și la cerințele crescute ale populației. ESZ Prahova precizează că aceste lucrări depășesc atribuțiile sale legale, însă sunt esențiale pentru asigurarea unui serviciu de apă sigur și continuu pe termen lung.