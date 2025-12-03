Motivul: la acumularea Paltinu s-a înregistrat o scădere semnificativă a nivelului apei, combinată cu o turbiditate ridicată — fenomen agravat de condițiile hidrologice recente și de pregătirea unor lucrări hidrotehnice la baraj. Această situaţie a făcut imposibilă tratarea apei brute pentru uz potabil.

Ca urmare, alimentarea cu apă a fost suspendată în 13 localități din județul Prahova și una din județul Dâmbovița, impactând peste 107.000 de locuitori.

Distribuţia apei potabile, transportată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), cu sprijinul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a început în prima seară după decizie. Autoritățile locale, împreună cu inspectoratele județene pentru situații de urgență, se ocupă de livrarea apei către populație.

Pe lângă apă potabilă, se asigură și apă menajeră acolo unde este nevoie, iar unitățile medicale și sanitar-igienice din zonele afectate sunt incluse în lista beneficiarilor prioritari.

Situația la Paltinu a fost descrisă drept “critică” de către Administrația Națională Apele Române, care a recomandat chiar declararea stării de urgență, dacă problema nu va fi rezolvată rapid. Apa care ar putea fi recoltată este considerată improprie consumului, motiv pentru care guvernul a mobilizat rezerva de stat.

Autorităţile afirmă că livrările de apă îmbuteliată şi distribuţiile cu cisternă vor continua până la restabilirea alimentării cu apă potabilă. În același timp, se fac demersuri pentru remedierea cauzelor avute, atât lucrările de la baraj, cât și tratarea apei, pentru a preveni reapariţia unei astfel de crize.

În teren, primăriile au organizat puncte provizorii de distribuție, unde localnicii pot veni să își ridice cantitățile de apă alocate. În unele localități, cozile s-au format încă de la primele ore ale dimineții, oamenii spunând că situația îi ia prin surprindere, mai ales că întreruperea alimentării cu apă potabilă s-a produs brusc. Voluntarii de la organizațiile locale, alături de pompieri, ajută persoanele în vârstă sau familiile cu copii mici să își procure stocurile necesare.

Pe măsură ce criza se prelungește, autoritățile locale fac apel la calm și la consum responsabil, îndemnând populația să folosească apa doar pentru nevoile esențiale până la stabilizarea situației. Totodată, specialiștii din domeniul hidrotehnic evaluează constant parametrii apei în zona barajului Paltinu și analizează dacă pot fi luate măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea calității apei brute. Scopul este ca furnizarea serviciului de apă potabilă să fie reluată cât mai curând, fără riscuri pentru sănătatea publică.

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (ESZ Prahova), operatorul care asigură tratarea și distribuția apei în județ, a transmis un comunicat oficial în care respinge categoric acuzațiile apărute în spațiul public privind presupusa responsabilitate a societății în declanșarea crizei. Compania afirmă că infrastructura pe care o operează este una veche de peste 50 de ani, aflată în proprietatea statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), iar prin lege și prin contractul de operare nu are dreptul de a realiza investiții majore în modernizarea acesteia. ESZ Prahova subliniază că degradarea instalațiilor, precum și vulnerabilitatea acestora în fața condițiilor hidrologice extreme, sunt responsabilitatea instituțiilor centrale, nu a operatorului local.

În plus, compania acuză ANAR și Ministerul Mediului că au dispus scăderea nivelului apei în Barajul Paltinu fără o fundamentare tehnică adecvată și fără a consulta operatorul, măsură care ar fi destabilizat procesul de tratare și ar fi redus volumul de apă brută disponibilă. ESZ Prahova afirmă că aceste decizii administrative, combinate cu precipitațiile abundente care au generat o turbiditate extrem de ridicată, au făcut imposibilă funcționarea normală a stațiilor de tratare. Operatorul mai reclamă faptul că, în ciuda situației critice, nu a fost invitat să participe la o parte dintre ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde s-au luat decizii importante privind gestionarea barajului. În final, compania transmite că nu va accepta să fie folosită drept țap ispășitor pentru erori administrative ale altor instituții.