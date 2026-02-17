Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că a acceptat invitația la Ora Guvernului pentru a clarifica public ce ține de competența sa și ce nu, chiar dacă este ținta unor atacuri politice, inclusiv din partea partenerilor de coaliție.

El a subliniat că Ministerul Energiei nu stabilește debitele și nu potabilizează apa. Potrivit acestuia, Administrația Națională Apele Române stabilește și coordonează tehnic regimul hidrologic.

Tot Apele Române coordonează programul de golire de la barajul Barajul Vidraru, proces început în urmă cu aproximativ zece ani, cu toate avizele necesare, inclusiv acordul de mediu emis de APM.

Ministrul a explicat că lucrările de la Vidraru nu sunt opționale. Barajul a fost pus în funcțiune în 1966 și, în prezent, și-a depășit de două ori durata estimată de viață. El a arătat că obiectivul este de importanță critică pentru Sistemul Energetic Național.

„Vreau să fie foarte clar: 1. Ministerul Energiei nu stabilește debitele și nu potabilizează apa. Apele Române stabilesc și coordonează tehnic regimul hidrologic. 2. Tot Apele Române coordonează programul de golire de la Vidraru, proces început încă de acum 10 ani, cu toate avizele necesare, inclusiv Acordul de Mediu emis de APM. 3. Lucrările de la Vidraru nu sunt opționale. Barajul este pus în funcțiune în 1966. Astăzi și-a depășit de două ori durata estimată de viață și este un obiectiv de importanță critică pentru Sistemul Energetic Național. 4. Hidroelectrica și-a făcut datoria. Nu voi permite nimănui să transforme o companie strategică într-un țap ispășitor doar pentru că este convenabil politic. Când o companie lucrează profesionist, respectă legea și execută o investiție strategică, nu este corect să fie atacată doar pentru că unii caută capital electoral”, a declarat Ivan într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește situația din Curtea de Argeș, ministrul a afirmat că întreaga criză are o cauză clară, respectiv lipsa investițiilor în stația locală de tratare a apei.

El a menționat că stația a fost pusă în funcțiune în 1970 și că infrastructura este complet depășită. Capacitatea de tratare ar suporta niveluri de turbiditate de 50-60 NTU, în timp ce stațiile moderne pot gestiona până la 1.000 NTU.

Bogdan Ivan a prezentat și măsurile luate de Hidroelectrica pentru prevenirea și gestionarea situației. Compania ar fi realizat manevre hidrotehnice pentru decantarea apei în lacuri adiacente, pentru scăderea naturală a turbidității.

De asemenea, ar fi menținut volumele necesare alimentării populației și ar fi asigurat coordonare permanentă cu Apele Române, autoritățile locale și operatorul de apă Aquaterm.

Ministrul a mai arătat că au fost respectate toate avizele și condițiile legale și că debitul de golire a fost redus cu 50%, de la 47 mc/s la aproximativ 25 mc/s, în urma solicitărilor locale.

În final, Bogdan Ivan a afirmat că Ministerul Energiei și Hidroelectrica și-au îndeplinit obligațiile și că, în opinia sa, unii dintre colegii de la USR nu caută soluții, ci formulează acuzații cu caracter politic.