Secretarul de stat în Ministerul Energiei Pavel Casian Niţulescu a transmis marți seară, la Ploiești, că România va avea energia electrică necesară până la finalul sezonului rece.

El a afirmat că instituția a realizat simulări și scenarii care ar permite sistemului energetic să treacă „din orice fel de impas”, chiar și în contextul provocărilor apărute în Prahova, unde criza apei afectează atât consumatorii, cât și importante capacități industriale.

Nițulescu a explicat că măsurile de asigurare a sistemului pentru perioada de iarnă sunt deja în vigoare și că, din punct de vedere hidroenergetic, România dispune de resurse suficiente pentru acoperirea necesarului până la 31 martie 2026. Potrivit acestuia, autoritățile au analizat inclusiv scenarii de vârf și disfuncționalități locale, iar concluziile ar indica faptul că situația energetică este sub control.

„Măsurile sistemului energetic naţional pe această perioadă de iarnă sunt asigurate, garantat din punctul de vedere al condiţiilor hidrologice şi hidroenergetice. Pe partea de energie electrică suntem asiguraţi pe această perioadă de iarnă, până în 31 martie, avem tot felul de simulări făcute şi tot felul de strategii cu care să putem ieşi din orice fel de impas”, a precizat Pavel Casian Niţulescu.

Unul dintre punctele sensibile rămâne centrala electrică de la Brazi, care este oprită temporar din cauza nivelului scăzut al apei din barajul Paltinu.

Secretarul de stat a precizat că reluarea alimentării cu apă este estimată pentru luni, iar centrala, care are două turbine pe gaz și una pe abur și o capacitate totală de 800 MW, va porni treptat. Pavel Casian Niţulescu a subliniat că producția lipsă este compensată din alte surse interne, ceea ce permite funcționarea normală a sistemului energetic.

„Centrala va fi pornită etapizat, cu o turbină, apoi cu următoarea turbină, până la capacitatea maximă şi în funcţie de necesităţi, bineînţeles. În momentul de faţă diferenţa de energie este produsă din alte surse de energie produsă tot în sectorul energetic naţional”, a spus oficialul din Ministerul Energiei.

În paralel, autoritățile au luat marți, 2 decembrie, decizia de a prioritiza alimentarea cu apă a rafinăriei Petrobrazi, operată de OMV Petrom, considerată vitală pentru securitatea energetică națională.

Această soluție a fost stabilită într-o ședință complexă la care au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Consiliului Județean Prahova, Transelectrica, ESZ, Hidro Prahova, ISU și Termo Ploiești.

Conform deciziilor tehnice, ESZ Prahova va asigura până miercuri seară un debit de 87 l/s necesar funcționării instalațiilor rafinăriei, urmând ca ulterior debitul să fie redus la 71 l/s.

În același timp, Termo Ploiești va furniza 27 l/s de apă tratată, iar după realizarea bypass-ului de la Crângul Bot, debitul va fi crescut la 41 l/s. Consiliul Județean a explicat că aceste măsuri sunt esențiale în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât rafinăria să nu fie nevoită să-și întrerupă activitatea.

Prefectura Prahova a completat că Termo Ploiești va livra și apă demineralizată, în cantitate de 100 m³/h, începând de la miezul nopții sau cel târziu de miercuri dimineață. Această cantitate ar acoperi aproximativ 30% din necesarul rafinăriei. În plus, compania Apa Nova analizează posibilitatea suplimentării debitului cu încă 150 m³/h pentru menținerea proceselor industriale.

Prefectul Daniel Nicodim a declarat la Antena 3 că sprijinul Termo Ploiești poate fi direcționat doar către rafinărie, nu și către centrala electrică de la Brazi, până la finalizarea lucrărilor la bypass-ul care permite redirecționarea fluxurilor de apă.

Autoritățile afirmă că rămân în coordonare permanentă și că soluțiile aplicate în Prahova sunt gândite pentru a evita orice risc asupra securității energetice la nivel național în următoarele săptămâni de iarnă.