La rafinăria Petrobrazi, livrarea primului modul pentru producerea hidrogenului verde marchează un moment important în dezvoltarea unei noi capacități industriale. Modulul de electrolizor de 20 MW va avea o capacitate anuală de aproximativ 3.000 de tone de hidrogen verde, utilizat pentru producția de combustibili sustenabili.

Instalarea echipamentului reprezintă prima etapă concretă dintr-un proiect mai amplu, care include în total patru module. Restul componentelor urmează să fie livrate în lunile următoare, potrivit companiei. După instalare, sistemul va fi conectat la rețeaua electrică pentru a începe producția.

Importanța acestui proiect este subliniată de conducerea companiei, care îl consideră esențial pentru transformarea rafinăriei într-un centru regional de producție a combustibililor sustenabili.

„Începerea livrării modulelor pentru capacitatea de hidrogen verde de 20 MW marchează un progres important în transformarea rafinăriei Petrobrazi în cel mai mare hub de producție de combustibili sustenabili din regiune și contribuie, în același timp, la îndeplinirea obiectivelor din PNRR ale României. Hidrogenul verde pe care îl vom produce va susține producția de SAF și HVO, combustibili esențiali pentru o mobilitate cu emisii reduse. Unitatea de combustibili sustenabili reprezintă o etapă-cheie în tranziția noastră energetică și în angajamentul de a contribui la decarbonizarea transporturilor”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, într-un comunicat.

Echipamentele sunt furnizate de compania germană Neuman & Esser, iar lucrările de construcție și montaj sunt realizate de Kraftanlagen Romania, în parteneriat cu furnizori locali, ceea ce implică și contribuția industriei românești în acest proiect.

Proiectul dezvoltat la rafinărie beneficiază de o finanțare de aproximativ 21 de milioane de euro din fonduri nerambursabile prin PNRR. Această componentă este parte a unui program mai larg, care include investiții totale de 750 de milioane de euro.

Din această sumă, 560 de milioane de euro sunt alocate construcției unității SAF-HVO, iar alte 190 de milioane de euro sunt destinate celor două instalații de producție a hidrogenului verde. Noua unitate va avea o capacitate anuală de producție de 250.000 de tone de combustibili sustenabili, iar punerea în funcțiune este programată pentru anul 2028.

În total, cele două proiecte de hidrogen verde vor avea o capacitate instalată de 55 MW și vor produce aproximativ 8.000 de tone anual. Acest hidrogen va fi utilizat în procesele de producție a combustibililor SAF și HVO, obținuți din materii prime regenerabile, precum uleiuri vegetale și uleiuri uzate.

Rolul hidrogenului în acest proces este esențial, deoarece contribuie la eliminarea compușilor nedoriți din materii prime, facilitând transformarea acestora în carburanți compatibili cu infrastructura existentă. Potrivit companiei, utilizarea acestor combustibili poate reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 65% pe întreg ciclul de viață.

Hidrogenul produs la rafinăria Petrobrazi va fi obținut prin electroliza apei, utilizând energie din surse regenerabile, ceea ce îl califică drept cea mai curată formă de hidrogen disponibilă în prezent.

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, operează o capacitate anuală de rafinare de 4,5 milioane de tone și o centrală electrică de 860 MW. Grupul este prezent și pe piața distribuției, cu aproximativ 780 de benzinării în regiune, sub brandurile OMV și Petrom.

Structura acționariatului arată că OMV Aktiengesellschaft deține 51,2% din companie, în timp ce acționarii români controlează circa 45% din acțiuni, inclusiv statul român, cu 20,7%. Restul participațiilor aparțin investitorilor străini.